Фахівці АТ «Харківгаз» радять купувати сертифіковане газове обладнання

Замовити послугу «під ключ» можна у 104 ua Клієнтському просторі

До центрів обслуговування 104 ua Клієнтський простір щомісяця звертається близько 700 клієнтів за консультаціями стосовно підключення газу та придбання газового обладнання.

Для тих споживачів, які прагнуть оптимізувати витрати і час, газифікуючи оселю чи підприємство, у АТ «Харківгаз» розробили комплексну послугу приєднання «під ключ»

Послуга синхронізує усі етапи робіт, передбачає одночасне проектування, будівельно-монтажні роботи зовнішніх і внутрішніх мереж, пуск газу, підбір і встановлення обладнання, технічне обслуговування.

Замовити послугу «під ключ» можна у 104 ua Клієнтському просторі. Для цього потрібно звернутися із заявою до Персонального менеджера та надати необхідний пакет документів. Важливим етапом під час замовлення послуги, є підбір обладнання. Обладнання – важлива складова комфортного та енергоефективного споживання газу. При зверненні в Клієнтський простір, кожне замовлення клієнта супроводжує його Персональний менеджер. Він враховує побажання клієнта, знайомить з переліком послуг та товарів, допомагає зробити замовлення приємним та комфортним, надає необхідні консультації, супроводжує клієнта до повного виконання АТ «Харківгаз» взятих на себе зобов’язань.

Якщо клієнт прагне, щоб газове обладнання працювало як єдиний «розумний» механізм, необхідно встановити додаткові автоматизовані системи. Smart-фаворитами за підсумками минулого року стали: сигналізатор, оснащений удосконаленим напівпровідниковим сенсором з двома датчиками, який виявляє окремо природній і чадний газ, та пристрій дистанційної передачі даних 104 ua Smart, який накопичує і зберігає дані не тільки значень обсягу газу, а і змін конфігурації та аварійних ситуацій.

За детальною консультацією з питань отримання послуги комплексного приєднання та індивідуального підбору обладнання звертайтеся до Персональних менеджерів 104 ua Клієнтського простору.