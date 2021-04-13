Inter Media Group одночасно перевела мовлення своїх телеканалів в формат HD

Разом з мовленням в стандарті HD телеканали Inter Media Group будуть як і раніше доступні в SD

12 апреля восемь телеканалов Inter Media Group одновременно начали вещание в формате HD. Первыми доступ к телеканалам «Интер», НТН, К1, К2, «Пиксель», «Мега», «EnterФильм» и ZOOM в высоком разрешении получили абоненты спутниковых платформ, а также абоненты крупнейших цифровых кабельных и IPTV/OTT-операторов.

«Одномоментный переход восьми каналов на вещание в стандарт HD осуществила только Inter Media Group. Мы дорожим каждым нашим зрителем: и телеканала «Интер» – лидера нашей группы, и других каналов группы: НТН, К1, К2, «Пиксель», «Мега», «EnterФильм» и ZOOM. Чтобы учесть интересы всех наших зрителей, мы сделали переход на вещание в высоком качестве комплексным и одновременным», – сказала руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

Вместе с вещанием в стандарте HD телеканалы Inter Media Group будут по-прежнему доступны в разрешении SD. Это связано с тем, что около 40% зрителей не имеют телевизоров, способных воспроизводить видео в высоком разрешении. Специально для них Inter Media Group сохранит вещание в стандартном формате SD. Поэтому в меню тюнера или телевизора, кроме телеканалов в качестве HD («Интер HD», НТН HD, К1 HD, К2 HD, «Пиксель HD», «Мега HD», ZOOM HD и «EnterФильм HD»), будут отображаться версии каналов в стандартном разрешении («Интер», НТН, К1, К2, «Пиксель», «Мега», ZOOM и «EnterФильм»).

Качество видео некоторых программ, а также части фильмов, относящихся к классике кинематографа и снятых в формате SD, будет значительно улучшено с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Также в формате HD начал вещание спутниковый телеканал «Интер+». Абоненты спутникового типа приема могут принимать сигнал в странах Европы, Северной Америки, Северной Африки и Азии. В кабельных и IPTV/OTT сетях «Интер+» доступен зрителям более чем в 160 странах мира.

Просматривать телеканалы в высоком качестве изображения (с пометкой HD) смогут зрители таких типов приема:

спутниковое телевидение (VIASAT, EXTRA-TV)

ОТТ, IPTV

кабельное цифровое телевидение (DVB-С)

Абоненты операторов спутниковой связи VIASAT, EXTRA-TV, а также пользователи ОТТ и IPTV сервисов автоматически получат доступ к каналам высокого качества при условии, что они предусмотрены в подключенном пакете.

Пользователям кабельного цифрового телевидения советуем обратиться к оператору для уточнения информации о наличии каналов в качестве HD и дальнейшей их настройки.

Для получения дополнительной информации вы можете также обратиться в Службу технической поддержки телеканала «Интер» по бесплатному номеру горячей линии: 0800 508 650.