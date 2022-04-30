Італійський фонд виділяє 500 тис. євро на відновлення Бучі

З початку війни фонд Cesvi виділив 1,5 млн євро на надання гуманітарної допомоги українцям

Одна з найвпливовіших італійських гуманітарних організацій Cesvi зі штаб-квартирою у Бергамо виділяє перші 500 тис євро на відновлення комунальної інфраструктури та об‘єктів соціальної сфери Бучі, йдеться у прес-релізі фонду Cesvi. Сума на відновлення Бучі буде збільшена за рахунок благодійних внесків, які фонд залучає від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Бергамо. Про це заявив генеральний менеджер фонду Cesvi П'єрсільвіо Фаджано за підсумками зустрічі з мером Бучі Анатолієм Федоруком.

З початку війни фонд вже виділив 1,5 млн євро на надання гуманітарної допомоги у містах, що найбільше постраждали від бойових дій, на фінансову підтримку родин, які приймають переселенців, а також допомогу українським переселенцям у європейських країнах.

Серед пріоритетних напрямків відновлення Бучі били виділені відбудова та відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури (з проміжною фазою тимчасових споруд), відбудова житла, переобладнання парків спеціальної техніки (автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин, громадського транспорту).

«Мені приємно, що наші італійські партнери, зокрема мерія Бергамо, і фонд Cesvi приймають участь у відбудові соціальної інфраструктури міста. Ми намітили амбітний короткотривалий план. Місто Бергамо вийшло з пропозицією встановити сестринські відносини з містом Буча. Це буде довготривала тісна співпраця, яка передбачатиме розвиток міста – у комунальній та соціальній сферах. Ми перешли до практичних конкретних кроків, які сьогодні потребують мешканці Бучі. Ми окреслили перелік найважливішого, що найближчим часом потрібно нашому місту, щоб забезпечувати нормальну життєдіяльність. Зокрема, мова йде про сфери житлово-комунального господарства», – зазначив під час зустрічі мер Бучі Анатолій Федорук.

«Ми знаємо, що зараз мешканцям Бучі потрібно все – від відновлення надання основних послуг та житла до психосоціальної підтримки, щоб подолати травму, яку пережили ті, хто втратив усе. Ми готові принести «італійську солідарність у світ» також тут, у Бучі та Ірпіні, і гарантувати гуманітарну допомогу, щоб терміново реагувати на потреби захисту дітей, жінок, літніх та слабких людей», – заявив генеральний менеджер фонду Cesvi П'єрсільвіо Фаджано.

З початку війни фонд Cesvi вже виділив 1,5 млн євро на надання гуманітарної допомоги. Зокрема, до України було доставлено 5300 піддонів та 64 вантажівки гуманітарних вантажів загальною вагою 2 тисячі тон (консерви, вода, ліки, гігієнічні набори, дитячі товари та їжа, матраци, спальні мішки, електрогенератори та павербанки для мобільних телефонів), які були спрямовані до Києва, Харкова, Дніпро, Запоріжжя, Святогорська та населених пунктів у Донецькій та Луганські областях. Надається масштабна економічна підтримка тимчасово переміщеним особам та сім‘ям, що їх приймають.

Cesvi Foundation — це незалежна італійська благодійна організація, заснована в Бергамо в 1985 році. Cesvi присутня в 23 країнах, працює, щоб гарантувати продовольчу безпеку, сприяє сталому розвитку та діє, щоб протидіяти наслідкам зміни клімату. У 2020 році Cesvi допомогла понад 1,7 мільйона людей, інвестувавши 92% своїх ресурсів у цю сферу.