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Дмитро Золотухін Медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики України (2017-2019 рр)

Російські олігархи ненавидять Путіна. Шанс для України?

glavcom.ua
У мережу потрапив запис телефонної розмови музичного продюсера Йосипа Пригожина та російського мільярдера Фархада Ахмедова
колаж: glavcom.ua

Ось десь так виглядає «чорний лебідь», якого ми чекали

Ні, зовсім ні... Ця перехоплена розмова не призведе до якихось тектонічних змін. Але, це приклад того, як все може виглядати.

В Youtube запис цієї розмови викладено ще два тижні тому. В топові медіа він потрапив тільки вчора. 

Але... Головне.

Перше. Я вважаю, що запис є достовірним, не зважаючи на спростування Йосипа Пригожина. Зверніть увагу на той скріншот, де обведено червоним слова «Чем этот... сука»

Насправді, на запису Пригожин говорить «Чемезов, сука...»

Якби запис створювали спеціально за допомогою штучного інтелекту як deep fake, то цієї помилки не могло б бути. Адже сама ця помилка суперечить меті такого виду, якби він був сконструйований.

Друге. Фархад Ахмедов – #49 російського списку Forbes якого вже 12 років «доганяють» путінці. Спочатку в нього забрали газовидобувний бізнес. Потім було важке розлучення з дружиною. А потім заблокували 115-метрову яхту «Luna», яку він купив у Абрамовича і кокетливо називає «лодка»

Третє. Пригожин (не той Пригожин) говорить, що Сєчін-Чємєзов-Золотов працюють над тим, щоб прибрати Шойгу, повісивши усе на нього.

Це певним чином збігається з тими даними, які надходять до мене від моїх джерел в РФ та за її межами.

Четверте. Ахмедов в розмові говорить про Путіна: «Он всех подставил» – і саме так усі російські олігархи про нього думають. Усі хочуть, щоб Путін переміг у війні та знищив українців. Але всі впевнені, що своїм рішенням Путін всіх підставив. Бо тільки він несе всю відповідальність за вбивства, тортури і згвалтування. Звичайно, що це той наратив, який допоможе олігархам відбілитися.

П'яте. «Они тонут. Они понимают, что уже все. Пипец наступил уже. Все...»

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: олігархи бізнес путін

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