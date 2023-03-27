Російські олігархи ненавидять Путіна. Шанс для України?

Ось десь так виглядає «чорний лебідь», якого ми чекали

Ні, зовсім ні... Ця перехоплена розмова не призведе до якихось тектонічних змін. Але, це приклад того, як все може виглядати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Youtube запис цієї розмови викладено ще два тижні тому. В топові медіа він потрапив тільки вчора.

Але... Головне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перше. Я вважаю, що запис є достовірним, не зважаючи на спростування Йосипа Пригожина. Зверніть увагу на той скріншот, де обведено червоним слова «Чем этот... сука»

Насправді, на запису Пригожин говорить «Чемезов, сука...»

Якби запис створювали спеціально за допомогою штучного інтелекту як deep fake, то цієї помилки не могло б бути. Адже сама ця помилка суперечить меті такого виду, якби він був сконструйований.

Друге. Фархад Ахмедов – #49 російського списку Forbes якого вже 12 років «доганяють» путінці. Спочатку в нього забрали газовидобувний бізнес. Потім було важке розлучення з дружиною. А потім заблокували 115-метрову яхту «Luna», яку він купив у Абрамовича і кокетливо називає «лодка»

Будь ласка, читайте текст після реклами

Третє. Пригожин (не той Пригожин) говорить, що Сєчін-Чємєзов-Золотов працюють над тим, щоб прибрати Шойгу, повісивши усе на нього.

Це певним чином збігається з тими даними, які надходять до мене від моїх джерел в РФ та за її межами.

Четверте. Ахмедов в розмові говорить про Путіна: «Он всех подставил» – і саме так усі російські олігархи про нього думають. Усі хочуть, щоб Путін переміг у війні та знищив українців. Але всі впевнені, що своїм рішенням Путін всіх підставив. Бо тільки він несе всю відповідальність за вбивства, тортури і згвалтування. Звичайно, що це той наратив, який допоможе олігархам відбілитися.

П'яте. «Они тонут. Они понимают, что уже все. Пипец наступил уже. Все...»