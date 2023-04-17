«Укренерго» змусили віддати 2,5 млрд грн державній вугільній генерацію замість оплати боргів «зеленим» інвесторам – Тинний

В «Укренерго» забрали кошти для фінансування закупівлі вугілля для державної вугільної генерації на минулий опалювальний сезон

«Укренерго» отримало від уряду вугільне покладання спеціальних зобов'язань

У 2022 році уряд затвердив рішення, яким з держкомпанії «Укренерго» тимчасово було виведено 2,5 млрд грн на державну вугільну генерацію, що створило дефіцит коштів компанії для здійснення виплат підприємствам зеленої енергетики.

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Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, нагадавши, що рішенням уряду на «Укренерго» було покладене вугільне ПСО.

«Є державна компанія «Центренерго», яка вже настільки в боргах і настільки банкрут (її обікрали і з неї вимили все фінансування), що в неї немає грошей на закупівлю вугілля. А кредит їй не хочуть давати навіть держбанки», – розповів Тинний.

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За його словами, у «Укренерго» забрали кошти для фінансування закупівлі вугілля для державної вугільної генерації на минулий опалювальний сезон, хоча компанія не має до цієї діяльності жодного відношення.

«У однієї держкомпанії забрали і ясно що вона не може виконати свої зобов’язання. В цьому випадку «Укренерго» не змогла заплатити нам – відновлюваній енергетиці… Такий підхід можливий тільки в Росії та Білорусі», – підкреслив інвестор.

Як повідомлялося, уряд постановою № 838 від 22 липня 2022 р. застосував механізм ПСО до Укренерго, яким зобов’язав надати цільову безвідсоткову поворотну допомогу ДП «Укрвугілля» на суму 2,5 млрд грн для купівлі вугілля для державної енергогенерації. Кошти мають бути повернуті до 1 червня 2023 року. На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко, для «Укренерго» навіть повернення 2,5 млрд грн було б певним фінансовим полегшенням.