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Журналісти оприлюднили сімейні фото пілотів РФ, які бомбардували Маріуполь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналісти оприлюднили сімейні фото пілотів РФ, які бомбардували Маріуполь
фото: informnapalm

На кадрах можна побачити командира 960-го штурмового авіаційного полку РФ

Журналісти-розслідувачі InformNapalm розшукали сімейні фото офіцерів 960-го гвардійського штурмового авіаційного полку Росії, які бомбардували український Маріуполь. Фото були оприлюднені InformNapalm у Телеграм.

Очевидно, фото були зроблені під час новорічного корпоративу колективу російських загарбників.

На кадрах можна побачити командира 960-го штурмового авіаційного полку РФ, полковника Сергія Атрощенка, який віддавав наказ про бомбардування драмтеатру у Маріуполі, а також лікарні міста. Також на знімках його колеги позують разом зі своїми дружинами.

5 фото
На весь екран

«Фото не було у відкритому доступі, їх вдалося витягнути завдяки листуванням з фотографинею, яка надавала Атрощенку послуги зйомок корпоративну», – пояснили розслідувачі.

Раніше міжнародна спільнота ІнформНапалм оприлюднила дані командира військової частини, з якої вилітів бомбардувальник, що скинув бомби на драмтеатр у Маруіполі на Донеччині. Ним виявився Сергій Атрощенко. Встановалено, що літаки, які бомбардували Маріуполь злітали з аердрому Приморсько-Ахтарськ. Атрощенко Сергій Валерійович (05.05.1981 року народження) – народився в м. Овруч, Житомирської області, України.

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Теги: Маріуполь наказ бомбардування послуги росія військові літак

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