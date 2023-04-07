ЄС запровадив нові правила проти відмивання грошей і фінансування тероризму

Євродепутати схвалили жорсткіші правила, щоб усунути прогалини в боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій в ЄС

У вівторок члени комітетів Європарламенту ухвалили свою позицію щодо трьох законодавчих актів фінансових положень політики ЄС задля боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейського парламенту.

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Пакет заходів складається з регламенту, 6-ї Директиви про боротьбу з відмиванням грошей та Положення про створення Європейського органу з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).

Відповідно до прийнятих документів, такі організації, як банки, менеджери активів і криптоактивів, агенти з нерухомості та віртуальної нерухомості та професійні футбольні клуби високого рівня, будуть зобов’язані перевіряти особу своїх клієнтів, що вони володіють і хто контролює компанію. Вони також повинні будуть встановити детальні типи ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму у своїй сфері діяльності та передавати відповідну інформацію до центрального реєстру.

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Щоб обмежити операції із готівкою та криптоактивами, депутати обмежать платежі, які можуть приймати особи, що надають товари чи послуги. Будуть встановлені ліміти до 7000 євро для готівкових платежів та 1000 євро для переказів криптоактивів, коли неможливо ідентифікувати особу клієнта. Також будуть заборонені будь-які схеми отримання громадянства за інвестиції («золоті паспорти») і буде здійснюватися контроль за так званими «золотими візами».

Зокрема, кожна держава-член повинна створити підрозділ фінансової розвідки для запобігання, звітування та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Зазначається, що інформація про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних центральних реєстрах, має бути доступною в цифровому вигляді офіційною мовою ЄС та англійською, й повинна включати поточну та історичну інформацію за визначений період.

Новий AMLA відстежуватиме ризики та загрози в межах ЄС та за його межами, а також наглядатиме за конкретними кредитними та фінансовими установами, класифікуючи їх відповідно до рівня ризику.