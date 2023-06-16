Шведські супермаркети у незвичний спосіб висловили протест проти Росії (фото)

Шведські супермаркети зробили антирекламу для брендів, які не вийшли із ринку країни-агресора

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато брендів та компаній зі світовим іменем пішли з російського ринку. Але залишилося чимало тих, хто намагається всидіти на двох стільцях, ведучи бізнес і у Росії, і в Україні, а ще у низці інших країн. Шведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація Mondelez International, яка виготовляє шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печиво Oreo, сир Philadelphia та інші популярні продукти, у «чорному списку України» через те, що вона не закрила свої філії на території країни-агресора. Про це повідомляє журналіст Олена Юрченко у мережі у Facebook.

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Шведські ЗМІ кожного дня пишуть, як великі споживачі відмовляються від продукції Mondelez International. Авіаперевізник Scandinavian Airlines System (SAS), компанія поромних перевезень Stena Line, продуктові магазини в містах Шьорн (Tjörn) та Юмео (Umeå) відмовляються від продажу продукції Mondelez.

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За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, 1 439 іноземних компаній із 70 країн світу, які загалом представляють 55 сфер бізнесу заявили про те, що підуть з росії станом на травень 2022 року. Через рік результати виявились не такими оптимістичними, як це було спочатку. Київська Школа економіки нарахувала тільки 191 компанії, які повністю пішли з Роосії.

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Нагадаємо, Швеція допоможе Україні з ліквідацією наслідків підриву ГЕС. Країна відправила Україні 250 міношукачів, щоб допомогти подолати наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Швеція підтвердила, що продовжуватиме рішуче підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно, і продовжить чинити тиск на РФ.