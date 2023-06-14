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Росіяни вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці: є загиблі і поранені

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці: є загиблі і поранені
Рятувальні та комунальні служби працюють на місці  російських  злочинів
фото: Павло Кириленко/Facebook

Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст

Сьогодні зранку, 14 червня, війська РФ вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці, що на Донеччині – троє загиблих і троє поранених. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Троє загиблих і троє поранених – такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта – о 5-ій ранку – спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці», – написав Кириленко.

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Начальник ОВА також зазначив, що дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена – у Костянтинівці.

«Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі», – повідомив Кириленко.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці  російських  злочинів, надають  допомогу людям.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Є влучання ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж.

Теги: бізнес харчування Павло Кириленко рашисти ворог

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