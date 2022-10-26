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Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
фото: рух «Чесно»

Серед учасників збору будуть розіграні призи

130 Батальйону територіальної оборони Києва, який зараз воює на передовій, необхідні нові колеса, щоб продовжувати ефективно бити ворога на Харківщині.

Баночка для донату

Або номер картки: 5375 4112 0083 0797

Ціль: 200 000 гривень. Уже зібрали: 103 500 гривень.

Серед учасників збору будуть розіграні призи – набір оригінальних листівок для фандрейзингу ОУН, та журнал українських націоналістів «Визвольний шлях».

А той, хто зробить найбільший внесок, отримає «Співаник УПА» – унікальну збірку визвольних пісень українських патріотів.

Теги: ЗСУ волонтер допомога ЗСУ

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