Рабинович: Успех ОПЗЖ на местных выборах – это большая заслуга Медведчука

«В нашем активе – фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов, причем мощные фракции»

Народный депутат Украины, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах – заслуга главы политсовета партии Виктора Медведчука. Подробности он рассказал в интервью изданию Journalist.today.

«До нынешних выборов партии вождистского типа были в тренде. Мы не такие, у нас не так… Судя по фокус-группам, больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах – заслуга Виктора Медведчука, потому что его встречи с руководителями России, в первую очередь, по воистину героической попытке добыть коронавирусную вакцину, нашли понимание и одобрение у людей. Мы пытались поднимать горячие экономические вопросы, добивались возможности снижения цены на газ. Судя по фокус-группам, очень повлияли на избирателей события относительно празднования 9 мая, конкретно – проявленное уважение к памяти героев Великой Отечественной войны – это поддержали 75% граждан страны… Мы с Юрием Бойко как сопредседатели занимались, в основном, поездками по стране, встречами с людьми, активизацией региональных структур – это тоже важная составляющая», – отметил политик.

Парламентарий также заверил, что ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом – именно в пользу ОПЗЖ.

«В нашем активе – фактический выигрыш в шести областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов, причем мощные фракции. Теперь мы гораздо оптимистичнее будем смотреть в будущее, в скорые парламентские выборы», – резюмировал парламентарий.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, если бы парламентские выборы прошли сейчас, то пятипроцентный барьер преодолели бы сразу шесть партий, а лидером была бы ОПЗЖ. За нее отдали бы голоса 22,2% из тех, кто уже точно определился.

На втором месте осталась Европейская Солидарность. За партию Петра Порошенко готовы отдать голоса 15,3%, а также 19,3% из тех, кто уже определился. У президентской партии рейтинги снизились – 14,8% и 18,7% тех, кто точно пойдет на выборы.