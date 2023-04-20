У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»

П’ятнадцять особистих історій, занотованих драматургами прозвучать вперше в Україні

23 квітня о 18 00 у Театрі Драматургів відбудеться прем‘єра вистави «Невишневий сад». Тексти для цього проекту було створено засновниками Театру Драматургів у квітні-травні 2022 року, коли Тополь-М і Бук ЗРК були єдиними деревами, які викликали в наших громадян емоцію. Таких «дерев», які носять назву зброї є п’ятнадцять: каштан, платан, жасмін, яблоня, кедр, груша, тополь, береза, ясень, верба, шипшина, акація, бук, пальма і дуб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

П’ятнадцять особистих історій, занотованих драматургами прозвучать вперше в Україні!

З «Невишневим Садом» вже змогли ознайомитись ті, хто відвідував аудіовізуальну інсталяцію у холі Штутгартського державного театру Шаушпіль Штутгарт (Schauspiel Stuttgart) в листопаді 2022 року. Проект було створено за підтримки Академії Шльос Солітюд (Schloss Solitude). П’ятнадцять моноп’єс німецькомовні відвідувачі могли прослухати в навушниках. Тексти виконували акторки і актори театру. П’ятнадцять ілюстрацій, створених київською художницею Анною Щербиною спеціально для проекту, візуалізували ці історії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Драматурги: Павло Ар’є, Тетяна Киценко, Юля Гончар, Ірина Гарець, Оксана Гриценко, Ігор Білиць, Лєна Лягушонкова, Катерина Пенькова, Люда Тимошенко, Андрій Бондаренко, Анастасія Косодій, Наталія Блок, Олена Гапеєва, Ольга Мацюпа та Оксана Савченко.

Авторка ідеї: Люда Тимошенко

Режисер: Ігор Білиць

Актори: Євген Огородіній

Будь ласка, читайте текст після реклами

Альона Аль Юсеф

Анна Сєдова

Остап Дзядек

Марина Бут

Вікторія Огородня

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голос диктора: Роман Молодій

Авторка ілюстрацій: Анна Щербина

Театр Драматургів – це об'єднання представників української сучасної драми. Театр планував відкритися у березні 2022 року, але цьому завадило повномасштабне вторгнення. Фактично рік Театр існував віртуально – тексти засновників про правду війни читалися по всьому світу. Тепер Театр Драматургів відкрився для українського глядача.

Придбати квиток на «Невишневий сад» можна за цим посиланням.