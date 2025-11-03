Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати

Відтепер людина, яку ви оберете, зможе витрачати гроші з вашого рахунку

Monobank запровадив можливість відкриття спільних карток, що дозволяє одній особі надати іншій доступ до витрат з власного рахунку з установленим лімітом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співзасновника банку Олега Гороховського.

«Під вашою карткою mono можна натиснути «Відкрити доступ», вибрати близьку людину, встановити ліміт витрат на місяць – і вона зможе витрачати гроші з вашого рахунку», – пояснив він.

Обрана людина отримає в застосунку нову унікальну картку з власним номером, але ліміт буде спільним із вашим. Додатково можна встановити обмеження на витрати, а за потреби – закрити доступ в будь-який час.

Варто зазначити, що той, хто відкриває доступ, може побачити усі витрати з картки, тоді як той, кому відкривають – лише свої. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок.

До слова, Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток. Їх понад 1200, однак банк планує активно розвивати власну мережу поповнення.