Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати
Нова функція буде доступна користувачам після оновлення застосунку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відтепер людина, яку ви оберете, зможе витрачати гроші з вашого рахунку

Monobank запровадив можливість відкриття спільних карток, що дозволяє одній особі надати іншій доступ до витрат з власного рахунку з установленим лімітом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співзасновника банку Олега Гороховського.

«Під вашою карткою mono можна натиснути «Відкрити доступ», вибрати близьку людину, встановити ліміт витрат на місяць – і вона зможе витрачати гроші з вашого рахунку», – пояснив він.

Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати фото 1
Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати фото 2

Обрана людина отримає в застосунку нову унікальну картку з власним номером, але ліміт буде спільним із вашим. Додатково можна встановити обмеження на витрати, а за потреби – закрити доступ в будь-який час.

Варто зазначити, що той, хто відкриває доступ, може побачити усі витрати з картки, тоді як той, кому відкривають – лише свої. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок.

До слова, Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток. Їх понад 1200, однак банк планує активно розвивати власну мережу поповнення.

Читайте також:

Теги: банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торік банк закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві
Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії
3 жовтня, 17:32
Користувачі вже активно діляться знайденими місцями
Шукачі лимонів у Monobank «поклали» додаток через нову акцію
17 жовтня, 11:44
Для набуття чинності законопроєкт має бути прийнятий у другому читанні та підписаний президентом
Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків
21 жовтня, 14:27

Бізнес

Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати
Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Скільки залізничників загинуло під час великої війни? Дані «Укрзалізниці»
Скільки залізничників загинуло під час великої війни? Дані «Укрзалізниці»
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього
Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього
У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку
У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua