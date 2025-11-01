Підтримка України зростає: у WSJ пояснили, як Зеленський завоював прихильність виборців Трампа

WSJ пише, що Зеленський зрозумів важливу річ: розмова з тими, хто спочатку не поділяє твоїх поглядів, може перетворити їх на союзників

Зміна тактики більш ніж подвоїла рейтинг Зеленського серед виборців Трампа за останні сім місяців

Серед прихильників Дональда Трампа у США зростає підтримка військової допомоги Україні – частково завдяки зміні підходу президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на дані опитувань, які свідчать, що Україна знову стає важливою темою для республіканців, інформує «Главком».

У березні 2022 року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського, однак до березня 2025-го цей показник упав до 19% – через російську дезінформацію, заяви самого Трампа та помилки українського лідера. Однією з найпомітніших WSJ називає появу Зеленського на заході в Пенсільванії разом із представниками команди Камали Гарріс – менше ніж за 50 днів до виборів.

Автори зазначають, що команда Зеленського тривалий час ігнорувала виборців Трампа, тоді як консервативні медіа систематично формували негативне ставлення до України. Водночас, у проукраїнському таборі відповідали здебільшого через ліберальні канали, як-от CNN чи MSNBC.

Тепер же ситуація змінилася: Зеленський почав давати інтерв’ю виданням і телеканалам, популярним серед консервативної аудиторії. За даними Ukraine Freedom Project, із червня підтримка військової допомоги Україні зросла на 22% серед релігійних консерваторів і на 18% серед республіканців, які регулярно відвідують церкву.

WSJ відзначає, що така зміна тактики більш ніж подвоїла рейтинг Зеленського серед виборців Трампа за останні сім місяців. Крім того, український президент став стратегічніше висловлюватися – він перестав публічно конфліктувати з американським президентом, що дозволило республіканцям зосередитися на справжньому винуватці війни – Володимирі Путіні. Нині близько 64% виборців Трампа вважають саме російського диктатора головною перешкодою для припинення вогню.

Також 92% республіканців на праймеріз заявили про занепокоєння через вторгнення російських дронів у ЄС, а 76% – через ризик атак США з боку Росії чи Китаю.

WSJ наголошує, що Зеленському варто продовжувати демонструвати конкретні військові успіхи та поширювати інформацію про них у консервативних ЗМІ. До таких успіхів видання відносить операцію «Павутина», ефективні удари по російських НПЗ та знищення 35% кораблів Чорноморського флоту РФ.

Після отримання цих даних, за опитуваннями, половина республіканців визнають перемоги України, а 85% підтримують надання їй військової допомоги.

На думку журналістів WSJ, спілкуючись із консерваторами, Зеленський зрозумів важливу річ: розмова з тими, хто спочатку не поділяє твоїх поглядів, може перетворити їх на союзників.

Як повідомлялося, Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США Трамп заявив, що не хотів надавати ракети Україні нібито через брак зброї. Водночас за кілька днів до зустрічі із Зеленським Трамп казав, що США мають «багато Томагавків», які потенційно можуть надати Україні.

До слова, аналітики ISW вважають, що погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу». Фахівці зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.