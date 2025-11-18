Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Майже 10 млрд грн на підтримку України: «Метінвест» увійшов до десятки кращих соціально відповідальних компаній

Новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Майже 10 млрд грн на підтримку України: «Метінвест» увійшов до десятки кращих соціально відповідальних компаній
У межах оборонної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» на підтримку армії спрямовано 5,2 млрд грн
фото: metinvestholding.com

Більше 800 сталевих «криївок» для ЗСУ: «Метінвест» Ахметова включили до ТОП-10 кращих соціально відповідальних компаній

Група «Метінвест» увійшла до десятки провідних соціально відповідальних компаній України за оцінкою видання «Ділова столиця». Рейтинг сформували на основі КСВ-проєктів, підтримки армії, допомоги громадам, роботи з ветеранами та системності ESG-підходів, які компанія інтегрує у свою діяльність. 

Від початку повномасштабного вторгнення на соціальні програми «Метінвест» спрямував майже 10 млрд грн. Попри втрату частини активів унаслідок бойових дій, компанія зберегла виробничі потужності і стала одним із найбільших приватних донорів для оборонного сектору та цивільного населення.

У межах оборонної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» на підтримку армії спрямовано 5,2 млрд грн. За 2022–2024 роки 58% усіх КСВ-витрат стосувалися забезпечення Збройних сил: «Метінвест» надав бійцям 805 мобільних сталевих укриттів, бере участь у будівництві фортифікацій та постачає спеціальні металеві конструкції.

Серед ключових рішень компанії – виробництво та передача ЗСУ 300 металевих екранів і тритонного панцира для захисту комплексу Patriot. Також ЗСУ отримали 150 тис. одиниць амуніції, 25 тис. шоломів, понад 8200 дронів і більш як 70 автомобілів. На тактичну медицину виділено майже 26 млн грн. Крім того, «Метінвест» профінансував будівництво двох підземних госпіталів.

Гуманітарний напрям «Метінвесту» охоплює проєкт «Рятуємо життя», який став одним із найбільших приватних в Україні. Допомогу вже отримали понад 500 тис. цивільних: компанія надала 4200 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та речей першої потреби у регіонах, що зазнали найбільших руйнувань.

Також «Метінвест» інвестує у відновлення громад, де працюють його підприємства: ремонтуються школи, лікарні, житлові будинки, транспортна інфраструктура. У межах проєкту «Цитадель» у школах і громадських просторах встановлюють модульні підземні укриття, а у Запоріжжі профінансовано встановлення 2000 «м’яких вікон» для пошкоджених об’єктів. Також компанія підготувала понад 200 типових проєктів будівель, які можуть бути використані під час відбудови країни, в рамках своєї програми «Сталева мрія».

Важливим напрямом є підтримка співробітників і ветеранів: на соціальні програми для працівників «Метінвест» виділив близько $49 млн, включно з фінансовою допомогою, тимчасовим житлом та реабілітаційними послугами. У компанії працює близько 50 тис. осіб, з яких понад 8 тис. нині служать у Силах оборони. З 2022 року «Метінвест» формує систему реінтеграції для військових, які повертаються зі служби, на ці програми виділено $550 тис. Також компанія започаткувала проєкт «Вільні хвилі», який забезпечує військовим і ветеранам доступ до басейнів у трьох містах, та забезпечує ветеранів професійною адаптацією, яка передбачає безплатне перенавчання та індивідуальні кар’єрні програми.

Компанія інвестує у технічну освіту через приватний університет «Метінвест Політехніка»: за п’ять років навчання у ньому розпочали понад 1330 студентів на різних освітніх рівнях. В університеті викладають як науковці, так і інженери компанії, а студенти залучаються до виробничих проєктів та отримують стажування на підприємствах Метінвесту. На програми підвищення кваліфікації вже пройшли навчання 970 слухачів, 4150 працівників опанували спеціалізовані тренінги.

Читайте також:

Теги: рейтинг завод бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії
Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів
14 листопада, 23:48
Саратовський НПЗ
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
11 листопада, 05:46
Українські дрони все глибше б'ють по Росії
«Зима близько». Як українські дрони готують Росію до холоду
7 листопада, 14:44
Головна особливість напою – наявність у складі HMPA
Схуднення без дієт. Японський виробник випустив диво-воду
3 листопада, 18:37
У Росії атаковано Саратівський НПЗ
Безпілотники атакували НПЗ у Саратові
3 листопада, 02:48
У приміщенні Ігор Мамус планує відремонтувати дах та підлогу, обладнати опалення та зробити туалет
На Тернопільщині підприємець придбав старовинний замок: на що він планує його перетворити
2 листопада, 13:15
Політична криза у Франції не зупинила економіку: ВВП зріс на 0,5%
Франція зафіксувала економічне диво
30 жовтня, 13:27
Reuters: Єдиний НПЗ Сербії може зупинитися через санкції США
Reuters: Єдиний НПЗ Сербії може зупинитися через санкції США
25 жовтня, 07:23
Експерт звернув увагу, що поточна цінова політика на електроенергію потребує перегляду
Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра
21 жовтня, 15:55

Економіка

Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року
Уряд збільшив фінансування енергомодернізації житла
Уряд збільшив фінансування енергомодернізації житла
Благодійник Денис Парамонов придбає для Інституту серця сучасний УЗД-апарат
Благодійник Денис Парамонов придбає для Інституту серця сучасний УЗД-апарат
«Батьківщина» ініціює відставку уряду та створення коаліційного уряду єдності
«Батьківщина» ініціює відставку уряду та створення коаліційного уряду єдності
ДТЕК Ахметова збільшує поставки LNG з США в Україну та Східну Європу
ДТЕК Ахметова збільшує поставки LNG з США в Україну та Східну Європу

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua