Майже 10 млрд грн на підтримку України: «Метінвест» увійшов до десятки кращих соціально відповідальних компаній

Більше 800 сталевих «криївок» для ЗСУ: «Метінвест» Ахметова включили до ТОП-10 кращих соціально відповідальних компаній

Група «Метінвест» увійшла до десятки провідних соціально відповідальних компаній України за оцінкою видання «Ділова столиця». Рейтинг сформували на основі КСВ-проєктів, підтримки армії, допомоги громадам, роботи з ветеранами та системності ESG-підходів, які компанія інтегрує у свою діяльність.

Від початку повномасштабного вторгнення на соціальні програми «Метінвест» спрямував майже 10 млрд грн. Попри втрату частини активів унаслідок бойових дій, компанія зберегла виробничі потужності і стала одним із найбільших приватних донорів для оборонного сектору та цивільного населення.

У межах оборонної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» на підтримку армії спрямовано 5,2 млрд грн. За 2022–2024 роки 58% усіх КСВ-витрат стосувалися забезпечення Збройних сил: «Метінвест» надав бійцям 805 мобільних сталевих укриттів, бере участь у будівництві фортифікацій та постачає спеціальні металеві конструкції.

Серед ключових рішень компанії – виробництво та передача ЗСУ 300 металевих екранів і тритонного панцира для захисту комплексу Patriot. Також ЗСУ отримали 150 тис. одиниць амуніції, 25 тис. шоломів, понад 8200 дронів і більш як 70 автомобілів. На тактичну медицину виділено майже 26 млн грн. Крім того, «Метінвест» профінансував будівництво двох підземних госпіталів.

Гуманітарний напрям «Метінвесту» охоплює проєкт «Рятуємо життя», який став одним із найбільших приватних в Україні. Допомогу вже отримали понад 500 тис. цивільних: компанія надала 4200 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та речей першої потреби у регіонах, що зазнали найбільших руйнувань.

Також «Метінвест» інвестує у відновлення громад, де працюють його підприємства: ремонтуються школи, лікарні, житлові будинки, транспортна інфраструктура. У межах проєкту «Цитадель» у школах і громадських просторах встановлюють модульні підземні укриття, а у Запоріжжі профінансовано встановлення 2000 «м’яких вікон» для пошкоджених об’єктів. Також компанія підготувала понад 200 типових проєктів будівель, які можуть бути використані під час відбудови країни, в рамках своєї програми «Сталева мрія».

Важливим напрямом є підтримка співробітників і ветеранів: на соціальні програми для працівників «Метінвест» виділив близько $49 млн, включно з фінансовою допомогою, тимчасовим житлом та реабілітаційними послугами. У компанії працює близько 50 тис. осіб, з яких понад 8 тис. нині служать у Силах оборони. З 2022 року «Метінвест» формує систему реінтеграції для військових, які повертаються зі служби, на ці програми виділено $550 тис. Також компанія започаткувала проєкт «Вільні хвилі», який забезпечує військовим і ветеранам доступ до басейнів у трьох містах, та забезпечує ветеранів професійною адаптацією, яка передбачає безплатне перенавчання та індивідуальні кар’єрні програми.

Компанія інвестує у технічну освіту через приватний університет «Метінвест Політехніка»: за п’ять років навчання у ньому розпочали понад 1330 студентів на різних освітніх рівнях. В університеті викладають як науковці, так і інженери компанії, а студенти залучаються до виробничих проєктів та отримують стажування на підприємствах Метінвесту. На програми підвищення кваліфікації вже пройшли навчання 970 слухачів, 4150 працівників опанували спеціалізовані тренінги.