«Ваша картка під підозрою». Псевдобанкір видурив 64 тис. грн у пенсіонера

Шахрайська схема, відома як «вішинг», полягала у психологічному тиску та виманюванні конфіденційних даних

У Києві викрито діяльність 33-річного мешканця Дніпропетровської області, який організував схему телефонного шахрайства. Видаючи себе за працівника банку та використовуючи SIP-телефонію для підміни номера, зловмисник ввів в оману 75-річного киянина, заволодівши його заощадженнями у розмірі 64 тис. грн. Шахрайська схема, відома як «вішинг», полягала у психологічному тиску та виманюванні конфіденційних даних під приводом «підозрілої активності» на картці пенсіонера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції.

Як встановили слідчі Шевченківського управління поліції за оперативного супроводження СБУ, 33-річний мешканець Дніпропетровської області разом із спільниками заздалегідь розробив детальний план злочину.

«Для приховування слідів та створення ілюзії, що дзвінок надходить від справжнього банку, зловмисники використовували SIP-телефонію, яка дозволяє підмінювати номери», – повідомили правоохоронці.

Повідомляється, що під час дзвінка на номер літнього киянина ділки представилися працівниками банку та повідомили про нібито «підозрілу активність» на його банківському рахунку. Використовуючи психологічний тиск та маніпуляції, вони змусили чоловіка розкрити конфіденційну інформацію для доступу до його онлайн-банкінгу.

Поліція вилучила телефони та картки, які зловмисники використовували для своєї схеми фото: Національна поліція Укрраїни/Facebook

Отримавши доступ до персонального кабінету чоловіка, фігуранти незаконно заволоділи коштами у сумі 64 тис. грн.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили 33-річному фігурантові про підозру за ч. 2 ст. 361 КК України – несанкціоноване втручання в роботу електронних систем та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене у великих розмірах у складі групи. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Поліція наголошує:

працівники банківських установ не запитують телефоном ПІН-коди, CVV-коди, паролі до карток чи одноразові коди підтвердження;

у разі отримання подібних дзвінків рекомендується негайно припинити розмову та звернутися до банку за офіційним номером, зазначеним на банківській картці чи офіційному сайті;

у випадку виявлення підозрілих операцій або спроб шахрайства необхідно негайно повідомити поліцію за номером 102.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними, не розголошувати конфіденційну інформацію та негайно повідомляти про підозрілі дзвінки, щоб уникнути протиправного заволодіння коштами.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явилися шахраї, які розсилають фішингові листи від імені Національного антикорупційного бюро. Офіційне доменне ім’я НАБУ – nabu.gov.ua. Національне бюро не має жодного стосунку до домену nabu.org.ua». НАБУ закликає громадян бути пильними, не відкривати підозрілі листи та дотримуватися правил кібербезпеки.