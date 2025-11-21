ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року

ДТЕК очолив рейтинг найкращих роботодавців 2025 року серед енергетичних компаній

Компанія ДТЕК увійшла в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року, а також очолила цей рейтинг серед енергетичних компаній. Про це свідчить рейтинг видання «Фокус».

«ДТЕК – один із ключових роботодавців українського енергетичного сектору, що об’єднує близько 55 тисяч співробітників у 11 областях та Києві. Попри виклики війни компанія продовжує забезпечувати країну енергією та розвивати свої програми підтримки людей, трансформуючи виробництво, систему навчання та соціальні стандарти», – йдеться в ньому.

Зазначається, що в компанії діє не лише культура офіційного працевлаштування та система преміювання, а й страхування, соціальний пакет та оздоровчі програми.

Водночас найвагомішою зміною за останній рік в ДТЕК став комплексний проєкт зі створення умов для працевлаштування осіб з інвалідністю. Компанії вдалося першою в Україні зробити абсолютно інклюзивний виробничий простір на поверхні однієї з шахт.

«У ДТЕК ми усвідомлюємо: головна енергія компанії – це люди. Тому наше завдання як роботодавця – створити умови, у яких кожен може реалізувати себе, незалежно від професії, віку, досвіду чи фізичних можливостей. Ми розвиваємо інклюзивне середовище на всіх рівнях – від офісів до виробничих підприємств», – наголосили в компанії.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.