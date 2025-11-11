Головна Світ Соціум
Названо країни, де люди читають найбільше: яке місце посідає Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Названо країни, де люди читають найбільше: яке місце посідає Україна
Франція та Італія увійшли до п'ятірки країн, де найбільше читають
За даними World Population Review, лідерами світового читацького рейтингу залишаються Сполучені Штати та Індія

Світ умовно розділився на «книгоманів» та тих, чиї книги «припадають пилом на полицях». Згідно з останніми дослідженнями та даними порталу World Population Review, опубліковано рейтинг країн за кількістю часу, який жителі присвячують читанню, пише «Главком».

Лідерами світового читацького рейтингу залишаються Сполучені Штати та Індія. Дослідження показує, що, попри зростання популярності електронних медіа, друковані книги продовжують відігравати значну роль у читацьких звичках багатьох націй.

Перші п'ять місць у рейтингу країн за середньою кількістю прочитаних книг: Сполучені Штати – 17 книг на людину, Індія – 16 книг, Велика Британія – 15 книг, Франція – 14 та Італія на одну книгу менше. 

Названо країни, де люди читають найбільше: яке місце посідає Україна фото 1

Цей рейтинг корелюється з часом, який громадяни цих країн витрачають на читання щороку (включно з електронними медіа). Середній американець витрачає на читання близько 7 годин на тиждень, що становить 357 годин на рік. З незначним відривом індійці читають у середньому 352 години на рік. У Великій Британії читачі витрачають близько 6,5 годин на тиждень, або 343 години на рік.

Для порівняння, в Афганістані, який замикає список, на три прочитані книги на рік припадає приблизно стільки ж часу, скільки американець витрачає на сімнадцять книг. 

У кінці списку, де книгам приділяють найменше уваги, розташовані:

  • Афганістан;
  • Бруней;
  • Пакистан;
  • Саудівська Аравія;
  • ОАЕ.

Згідно з даними World Population Review, Україна посідає місце ближче до середини списку з показником 5,29 книги на рік, розділяючи цю позицію з Угорщиною.

Хоча споживання електронних медіа зросло, особливо після 2020 року, американці все ще читають більше друкованих книг, ніж електронних або аудіокниг.

Лише 9% опитаних читали виключно цифровий контент, тоді як 23% не читали книг взагалі. Решта читачів приблизно порівну розділилася між тими, хто читає лише друковані видання, і тими, хто поєднує друк та цифрові медіа.

У переліку найбільш читаних книг за всю історію лідирують релігійні тексти – Біблія (номер один) та Коран (номер два). Також до списку входять серія про Гаррі Поттера, збірка цитат Мао Цзедуна та «Володар перснів».

До слова, 12-річний Ілля Отрошенко з Сум презентував третю книгу серії «Велика лісова пригода» та встановив новий національний рекорд як наймолодший автор трилогії в Україні. 

Нагадаємо, останні дослідження вказують на значне зростання інтересу зумерів до окремих видів жанрової літератури, які отримали жартівливу назву «бонкбастери». Нові дані показують, що 42% жінок з поколінь Z і міленіалів сьогодні купують більше так званих «корсетних романів» за останні п'ять років.

Названо країни, де люди читають найбільше: яке місце посідає Україна
Названо країни, де люди читають найбільше: яке місце посідає Україна
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
Тимчасовий захист для українців у ЄС досяг нових рекордів у вересні
Тимчасовий захист для українців у ЄС досяг нових рекордів у вересні
У Саратові знову пролунали вибухи (відео)
У Саратові знову пролунали вибухи (відео)
Ліван звільнив сина Каддафі після майже десятирічного ув'язнення
Ліван звільнив сина Каддафі після майже десятирічного ув'язнення
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ

