Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

FirstCredit: технологічний прорив у фінансовому секторі – впровадження КЕП для клієнтів

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
FirstCredit: технологічний прорив у фінансовому секторі – впровадження КЕП для клієнтів

FirstCredit продовжує запроваджувати новітні рішення, що покращують доступність, безпеку та комфортність фінансових послуг

Онлайн-сервіс мікрокредитування FirstCredit повідомляє про впровадження нового технологічного рішення – повної ідентифікації клієнтів за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що дає можливість клієнтам отримати доступ до більших сум кредитів відповідно до законодавства.

Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це технологія, яка надає електронним документам таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис на паперовому носії.

Як працює сучасне онлайн-кредитування з КЕП

Сьогодні процес отримання мікрокредиту кардинально відрізняється від того, що було ще кілька років тому. FirstCredit використовує комплексний технологічний підхід, який поєднує швидкість, безпеку та зручність.

Процес кредитування складається з кількох етапів:

Спочатку клієнт проходить первинну реєстрацію через мобільний додаток або веб-платформу. Система автоматично перевіряє базові дані та формує індивідуальний кредитний профіль. На цьому етапі використовуються алгоритми машинного навчання для аналізу кредитоспроможності у режимі реального часу.

Далі відбувається ідентифікація особи. Саме тут КЕП відіграє ключову роль. На відміну від традиційних методів верифікації, які обмежують можливості клієнта, кваліфікований електронний підпис забезпечує повну юридичну легітимність операцій. Клієнт використовує свій КЕП, виданий акредитованими центрами сертифікації ключів

Технологічна інфраструктура FirstCredit:

Платформа побудована на хмарних технологіях, що гарантує стабільну роботу 24/7. Інтеграція з Системою електронної ідентифікації «ID.GOV.UA» дозволяє миттєво перевіряти справжність КЕП та отримувати актуальні дані з державних реєстрів. Для оцінки кредитних ризиків використовується власна скорингова модель, яка аналізує понад 150 параметрів, включаючи кредитну історію з БКІ, фінансову поведінку та цифровий слід клієнта.

Безпека транзакцій забезпечується шифруванням за стандартами PCI DSS, а всі персональні дані зберігаються відповідно до вимог GDPR та Закону України «Про захист персональних даних». Автоматизована система антифрод-моніторингу виявляє підозрілі операції та запобігає шахрайству ще на етапі подачі заявки.

Чому це важливо?

Для клієнтів:

  • повний доступ до сервісу без блокувань і обмежень;
  • можливість отримувати більші суми кредиту та довші строки користування;
  • безпека та надійність даних завдяки використанню державних стандартів КЕП;
  • швидкість: повна ідентифікація займає лише кілька хвилин онлайн.

Для компанії:

  • прозорість і відповідність вимогам НБУ;
  • мінімізація ризиків та підвищення довіри до сервісу;
  • технологічна перевага на ринку фінансових послуг.

Для ринку:

  • формування нових стандартів якості у сфері онлайн-фінансів;
  • розвиток культури цифрової ідентифікації та фінансової безпеки;
  • підвищення рівня фінансової інклюзії серед населення.

FirstCredit продовжує впроваджувати інновації, які роблять фінансові послуги доступнішими, безпечнішими та зручнішими.

Довідка про компанію:

FirstCredit – українська технологічна фінансова компанія, що спеціалізується на онлайн-кредитуванні. Наша діяльність здійснюється на підставі ліцензії Національного банку України № 21/809-рк, виданої 12 липня 2024 року. Ми обслуговуємо тисячі клієнтів по всій країні, пропонуючи прості та сучасні рішення для швидкого доступу до фінансових ресурсів.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: кредит бізнес фінанси населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиним варіантом для Путіна, який зможе відволікти від поразки в Україні, є успішний повітряний напад на ЄС
Путін нервує. Позиції США та Китаю поступово зближуються
27 вересня, 21:30
Більшість із цих компаній мають оборот до 10 млн грн
Скільки компаній позбулося «російського сліду»: статистика за 2025 рік
29 вересня, 09:18
Луценко пояснює, що він політично значуща особа, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг
Ексгенпрокурор Луценко поскаржився, що його ніде не беруть на роботу
29 вересня, 23:13
У 2024 році було зафіксовано 323 справи про рейдерство
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину
6 жовтня, 09:23
Кротевич окреслив свою нову діяльність, яка охоплює сферу оборони, громадський активізм та приватний бізнес
Ексначальник штабу «Азову» Кротевич пішов у бізнес
15 жовтня, 14:19
Українці з інвалідністю 3 групи отримають пенсію від 2093 грн
Третя група інвалідності: виплати, пільги та перетин кордону
21 жовтня, 08:19
Асоціація видобувників вимагає економічного обґрунтування підвищенню вантажних тарифів Укрзалізниці
Асоціація видобувників вимагає економічного обґрунтування підвищенню вантажних тарифів Укрзалізниці
2 жовтня, 14:37
На ринку праці є вакансії сажотруса, та на таку роботу ніхто не поспішає
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
12 жовтня, 18:34
За словами Тетяни Петрук, проблеми з кадрами відчувають усі галузі
Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях. «Метінвест» – про кадрові виклики промисловості
17 жовтня, 12:50

Товари та послуги

FirstCredit: технологічний прорив у фінансовому секторі – впровадження КЕП для клієнтів
FirstCredit: технологічний прорив у фінансовому секторі – впровадження КЕП для клієнтів
Як обрати генератор для дому чи бізнесу: поради ВЕНКОН
Як обрати генератор для дому чи бізнесу: поради ВЕНКОН
Як купувати ліки онлайн: особливості сервісу «Аптека 9-1-1»
Як купувати ліки онлайн: особливості сервісу «Аптека 9-1-1»
«Пошторг» відгуки: чи можна довіряти компанії та акціям
«Пошторг» відгуки: чи можна довіряти компанії та акціям
Твій бренд під захистом: як і навіщо реєструвати торгову марку в Україні та за кордоном
Твій бренд під захистом: як і навіщо реєструвати торгову марку в Україні та за кордоном
Foxtrot радить: ноутбуки з акцентом на безпеку та приватність у 2025 році
Foxtrot радить: ноутбуки з акцентом на безпеку та приватність у 2025 році

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua