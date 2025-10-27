FirstCredit: технологічний прорив у фінансовому секторі – впровадження КЕП для клієнтів

FirstCredit продовжує запроваджувати новітні рішення, що покращують доступність, безпеку та комфортність фінансових послуг

Онлайн-сервіс мікрокредитування FirstCredit повідомляє про впровадження нового технологічного рішення – повної ідентифікації клієнтів за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що дає можливість клієнтам отримати доступ до більших сум кредитів відповідно до законодавства.

Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це технологія, яка надає електронним документам таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис на паперовому носії.

Як працює сучасне онлайн-кредитування з КЕП

Сьогодні процес отримання мікрокредиту кардинально відрізняється від того, що було ще кілька років тому. FirstCredit використовує комплексний технологічний підхід, який поєднує швидкість, безпеку та зручність.

Процес кредитування складається з кількох етапів:

Спочатку клієнт проходить первинну реєстрацію через мобільний додаток або веб-платформу. Система автоматично перевіряє базові дані та формує індивідуальний кредитний профіль. На цьому етапі використовуються алгоритми машинного навчання для аналізу кредитоспроможності у режимі реального часу.

Далі відбувається ідентифікація особи. Саме тут КЕП відіграє ключову роль. На відміну від традиційних методів верифікації, які обмежують можливості клієнта, кваліфікований електронний підпис забезпечує повну юридичну легітимність операцій. Клієнт використовує свій КЕП, виданий акредитованими центрами сертифікації ключів

Технологічна інфраструктура FirstCredit:

Платформа побудована на хмарних технологіях, що гарантує стабільну роботу 24/7. Інтеграція з Системою електронної ідентифікації «ID.GOV.UA» дозволяє миттєво перевіряти справжність КЕП та отримувати актуальні дані з державних реєстрів. Для оцінки кредитних ризиків використовується власна скорингова модель, яка аналізує понад 150 параметрів, включаючи кредитну історію з БКІ, фінансову поведінку та цифровий слід клієнта.

Безпека транзакцій забезпечується шифруванням за стандартами PCI DSS, а всі персональні дані зберігаються відповідно до вимог GDPR та Закону України «Про захист персональних даних». Автоматизована система антифрод-моніторингу виявляє підозрілі операції та запобігає шахрайству ще на етапі подачі заявки.

Чому це важливо?

Для клієнтів:

повний доступ до сервісу без блокувань і обмежень;

можливість отримувати більші суми кредиту та довші строки користування;

безпека та надійність даних завдяки використанню державних стандартів КЕП;

швидкість: повна ідентифікація займає лише кілька хвилин онлайн.

Для компанії:

прозорість і відповідність вимогам НБУ;

мінімізація ризиків та підвищення довіри до сервісу;

технологічна перевага на ринку фінансових послуг.

Для ринку:

формування нових стандартів якості у сфері онлайн-фінансів;

розвиток культури цифрової ідентифікації та фінансової безпеки;

підвищення рівня фінансової інклюзії серед населення.

FirstCredit продовжує впроваджувати інновації, які роблять фінансові послуги доступнішими, безпечнішими та зручнішими.