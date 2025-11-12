Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рейтинг канцлера Німеччини Мерца значно знизився: у чому причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рейтинг канцлера Німеччини Мерца значно знизився: у чому причина
Підтримка Мерца серед виборців значно знизилася
фото: Reuters

Економічні побоювання, інфляція та геополітична нестабільність погіршують настрій серед виборців

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який обійняв посаду лише шість місяців тому, зіткнувся з низьким рівнем підтримки серед виборців. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з останніми опитуваннями, лише 25% німців підтримують його діяльність, що робить його одним з найменш популярних канцлерів в історії Німеччини. Цей показник суттєво поступається рейтингам його попередників, Олафа Шольца та Ангели Меркель, на їхні перші місяці на посаді.

Мерц, який змінив Олафа Шольца в травні 2025 року, обіцяв сприяти відродженню найбільшої економіки Європи, зменшити нелегальну міграцію та зміцнити збройні сили перед потенційними безпековими загрозами, зокрема з боку Росії.

Однак, на тлі економічної стагнації та проблем у коаліції, що стосуються міграційної політики, його популярність стрімко знизилася. Згідно з даними соціологічних опитувань, лише 18% громадян хочуть побачити Мерца на посту канцлера після 2029 року, що ставить його під серйозне питання щодо подальшої політичної кар'єри.

Німецькі бізнес-лідери також висловлюють розчарування через повільні темпи реформ, а економічні побоювання, інфляція та геополітична нестабільність погіршують настрій серед виборців. Водночас Мерц, як лідер консерваторів, зазнає критики за те, що не зміг забезпечити стабільність у коаліції і створити відчуття безпеки, яке було характерне для попередніх канцлерів, таких як Ангела Меркель.

Політологи зауважують, що для Мерца, який до цього не мав досвіду роботи в уряді, настав час діяти, якщо він хоче змінити ситуацію і уникнути долі свого попередника Шольца, чия коаліція розпалася через внутрішні конфлікти. Однак поки що падіння рейтингу Мерца стає все більшим тягарем, і майбутні земельні вибори можуть ще більше вплинути на його політичну кар'єру.

До слова, рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня за весь період його президентства, згідно з новим опитуванням.

Читайте також:

Теги: рейтинг Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому 17 жовтня
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
19 жовтня, 05:40
Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир
Ринок оренди. Визначено область, де найдорожчі ціни
23 жовтня, 17:43
Метінвест Ахметова увійшов до топ-10 найбільших платників податків України
Метінвест Ахметова увійшов до топ-10 найбільших платників податків України
15 жовтня, 16:23
ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців
ДТЕК став одним з найкращих роботодавців України Новини компаній
20 жовтня, 18:55
Нідерланди вважаються безпечним напрямком для подорожей
Безпечні подорожі 2026: список країн, де туристи відчуватимуть себе захищеними
23 жовтня, 17:09
Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору»
Президент Туреччини і німецький канцлер посварилися через Газу
30 жовтня, 20:27
WSJ пише, що Зеленський зрозумів важливу річ: розмова з тими, хто спочатку не поділяє твоїх поглядів, може перетворити їх на союзників
Підтримка України зростає: у WSJ пояснили, як Зеленський завоював прихильність виборців Трампа
1 листопада, 01:48
Німеччина додасть Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році
Німеччина виділить Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році – Reuters
4 листопада, 18:15
Маршрут, що з'єднує Патару та Олімпос, визнаний найкращим у світі для хайкінгу
Британський журнал назвав найкрасивіший маршрут для пішого туризму
7 листопада, 09:42

Політика

Рейтинг канцлера Німеччини Мерца значно знизився: у чому причина
Рейтинг канцлера Німеччини Мерца значно знизився: у чому причина
Стало відомо, чи закриє Естонія кордон з Росією
Стало відомо, чи закриє Естонія кордон з Росією
Литва відмовилась від переговорів з Білоруссю щодо відновлення кордону
Литва відмовилась від переговорів з Білоруссю щодо відновлення кордону
Данія погодила новий оборонний пакет для України
Данія погодила новий оборонний пакет для України
Reuters: Венесуела готує відповідь у разі вторгнення США
Reuters: Венесуела готує відповідь у разі вторгнення США
Британія припинила ділитися розвідданими зі США: що приховує Лондон
Британія припинила ділитися розвідданими зі США: що приховує Лондон

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua