Рейтинг канцлера Німеччини Мерца значно знизився: у чому причина

Економічні побоювання, інфляція та геополітична нестабільність погіршують настрій серед виборців

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який обійняв посаду лише шість місяців тому, зіткнувся з низьким рівнем підтримки серед виборців. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з останніми опитуваннями, лише 25% німців підтримують його діяльність, що робить його одним з найменш популярних канцлерів в історії Німеччини. Цей показник суттєво поступається рейтингам його попередників, Олафа Шольца та Ангели Меркель, на їхні перші місяці на посаді.

Мерц, який змінив Олафа Шольца в травні 2025 року, обіцяв сприяти відродженню найбільшої економіки Європи, зменшити нелегальну міграцію та зміцнити збройні сили перед потенційними безпековими загрозами, зокрема з боку Росії.

Однак, на тлі економічної стагнації та проблем у коаліції, що стосуються міграційної політики, його популярність стрімко знизилася. Згідно з даними соціологічних опитувань, лише 18% громадян хочуть побачити Мерца на посту канцлера після 2029 року, що ставить його під серйозне питання щодо подальшої політичної кар'єри.

Німецькі бізнес-лідери також висловлюють розчарування через повільні темпи реформ, а економічні побоювання, інфляція та геополітична нестабільність погіршують настрій серед виборців. Водночас Мерц, як лідер консерваторів, зазнає критики за те, що не зміг забезпечити стабільність у коаліції і створити відчуття безпеки, яке було характерне для попередніх канцлерів, таких як Ангела Меркель.

Політологи зауважують, що для Мерца, який до цього не мав досвіду роботи в уряді, настав час діяти, якщо він хоче змінити ситуацію і уникнути долі свого попередника Шольца, чия коаліція розпалася через внутрішні конфлікти. Однак поки що падіння рейтингу Мерца стає все більшим тягарем, і майбутні земельні вибори можуть ще більше вплинути на його політичну кар'єру.

До слова, рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня за весь період його президентства, згідно з новим опитуванням.