В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини

Через російську агресію пошкоджено близько тисячі об'єктів культурної спадщини та культурних інституцій

26 жовтня в Києві пройшла міжнародна науково-практична конференція «Культурна спадщина в умовах війни: захист, збереження та реставрація», яка стала платформою для обміну досвідом вітчизняних і міжнародних експертів, які досліджували питання із захисту нерухомої культурної спадщини та культурних цінностей в умовах війни.

Учасниками заходу був узагальнений практичний досвід та започатковано створення дорожньої карти для формування методичних рекомендацій по реалізації заходів із захисту, збереження, реставрації культурної спадщини України, які зазнали великої шкоди через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Також було вирішено створити експертну робочу групу з захисту, збереження, реставрації культурної спадщини, в яку увійдуть спеціалісти у сфері охорони культурної спадщини, правозахисники, архітектори, реставратори, археологи та представники громадськості.

Організаторами конференції виступили Департамент охорони культурної спадщини КМДА, КНМЦ та ГО «Альянс реставраторів історичних будівель України».

За даними Катерини Чуєвої, заступника міністра культури та інформаційної політики України, яка стала одним зі спікерів конференції, загалом в областях пошкоджено близько 1 тис. об'єктів культурної спадщини та культурних інституцій, частина з яких розташована у звичайних сучасних будинках. Останні верифіковані цифри на сьогодні: понад 550 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України. Серед ушкоджених, зокрема, 171 об'єкт зі статусом пам'ятки, 146 об'єктів цінної історичної забудови, 58 пам'яток і творів мистецтва, які не перебувають на обліку як пам'ятки культурної спадщини (пам'ятники героям АТО, мозаїки, вітражі тощо), 44 музеї. На жаль наразі не вдається отримати достовірну інформацію про стан об'єктів культурної спадщини, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

Від міжнародної спільноти на конференції поділились досвідом спікери від ЮНЕСКО, штаб-квартири Ради Європи, ALIPH Foundation (Міжнародний альянс захисту культурної спадщини в зоні конфліктів) та представники Польщі, Грузії, Німеччини та Іспанії.

Захід пройшов під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО за сприяння Ради Європи та української інвестиційної компанії DOVGIY Family Office.

«Наша родина розуміє усю цінність і складність роботи у цьому сегменті, адже ми маємо чималий досвід із збереження та реновації культурно-історичних пам’яток, – говорить Оксана Гуляєва, CEO DOVGIY Family Office. – Серед них перлина Подолу «Будинок Новікова»; унікальна дерев‘яна козацька церква, яку ми відновили за архівними даними й подарували музею Пирогів; захист Пам‘ятників засновникам Києва на Дніпровській набережній та Майдані Незалежності та низка інших проєктів. Ми радіємо, що Київ сьогодні став платформою для обміну міжнародним досвідом у процесах захисту та відновлення культурних об‘єктів в умовах війни».

Спікерами конференції також стали й українські експерти: Неля Куковальська, генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська», архітектори Слава Балбек, Микола Віхарев та Олександр Кумейко, Директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, Володимир Прокопів, заступник голови КМДА та Олександр Рудник, в.о. Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" та інші.