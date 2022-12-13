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В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
Бронежилет виготовлений з надвисокомолекулярного балістичного поліетилену
фото з відкритих джерел

Найбільший вітчизняний виробник бронежилетів розпочав серійне виробництво протиуламкових бронежилетів для медиків

Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) передав партію спеціалізованих медичних бронежилетів лікарям «Охматдиту».

Бронежилети будуть використані для евакуації важкохворих дітей з прифронтових районів.

На сьогодні підприємствами ЛОКу вже виготовлено понад 500 медичних бронежилетів. Перші з них вже захищають медиків Донеччини та Харківщини, а найближчими днями – будуть передані також в Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області. Загалом протягом найближчого часу планується виготовлення 3 тисяч медичних бронежилетів. Усі вони будуть безкоштовно передані медикам, які працюють у зоні бойових дій та прифронтових районах.

Протиуламкові бронежилети для медиків розроблені Львівським Оборонним Кластером та Харківським заводом засобів індивідуального захисту разом з медиками швидкої допомоги. Вироби повністю сертифіковані та пройшли всі необхідні випробування.

За статистикою, основним типом загрози для медиків швидкої допомоги, які працють на лінії фронту є уламки скла, бетону, снарядів. Тож медичний бронежилет від ЛОК зроблено надійним для захисту передусім від цих загроз: він характеризується протиуламковою стійкістю не менше 500 метрів на секунду, має 1 клас захисту відповідно до українських стандартів (ДСТУ 8782:2018), а також відповідає визначеним натівським стандартам.

Бронежилет виготовлений з надвисокомолекулярного балістичного поліетилену, що робить його не тільки міцним, але і досить легким: він важить усього 4 кг. Також жилет має зручні кишені для обладнання та яскраві розпізнавальні знаки медичної служби.

Львівский Оборонний Кластер є найбільшим вітчизняним виробником бронежилетів, що спеціалізується на виготовленні засобів індивідуального захисту для військових, поліцейських, медиків, журналістів, виготовляє евакуаційні жилети для дітей.

На сьогодні ЛОКом вже виготовлено близько 85 тисяч захисних бронежилетів різного типу. Всі бронежилети виготовлено за рахунок благодійних пожертв та безкоштовно передано за місцем призначення.

Зробити свій внесок можна на сайті ЛОКу

Теги: волонтер

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