В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів

Найбільший вітчизняний виробник бронежилетів розпочав серійне виробництво протиуламкових бронежилетів для медиків

Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) передав партію спеціалізованих медичних бронежилетів лікарям «Охматдиту».

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Бронежилети будуть використані для евакуації важкохворих дітей з прифронтових районів.

На сьогодні підприємствами ЛОКу вже виготовлено понад 500 медичних бронежилетів. Перші з них вже захищають медиків Донеччини та Харківщини, а найближчими днями – будуть передані також в Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області. Загалом протягом найближчого часу планується виготовлення 3 тисяч медичних бронежилетів. Усі вони будуть безкоштовно передані медикам, які працюють у зоні бойових дій та прифронтових районах.

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Протиуламкові бронежилети для медиків розроблені Львівським Оборонним Кластером та Харківським заводом засобів індивідуального захисту разом з медиками швидкої допомоги. Вироби повністю сертифіковані та пройшли всі необхідні випробування.

За статистикою, основним типом загрози для медиків швидкої допомоги, які працють на лінії фронту є уламки скла, бетону, снарядів. Тож медичний бронежилет від ЛОК зроблено надійним для захисту передусім від цих загроз: він характеризується протиуламковою стійкістю не менше 500 метрів на секунду, має 1 клас захисту відповідно до українських стандартів (ДСТУ 8782:2018), а також відповідає визначеним натівським стандартам.

Бронежилет виготовлений з надвисокомолекулярного балістичного поліетилену, що робить його не тільки міцним, але і досить легким: він важить усього 4 кг. Також жилет має зручні кишені для обладнання та яскраві розпізнавальні знаки медичної служби.