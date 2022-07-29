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Віліс Дамбінс: «Наші співробітники роблять все, щоб люди не залишилися без світла»

Христина Жиренко
Вчора, 16:17 glavcom.ua
Віліс Дамбінс: «Наші співробітники роблять все, щоб люди не залишилися без світла»
Віліс Дамбінс, акціонер компанії VS Energy
фото з відкритих джерел

Внаслідок російських обстрілів тисячі українських населених пунктів залишаються без світла

З початку повномасштабного вторгнення РФ на українські території операторам систем розподілення електроенергії доводиться регулярно відновлювати зруйновану під час військових дій інфраструктуру. Щодня співробітники групи компаній VS Energy, ризикуючи власними життями, героїчно здійснюють ремонт електромереж і станцій, щоб населення мало доступ до електроенергії.

Внаслідок російських обстрілів тисячі українських населених пунктів залишаються без світла. Окупанти цілеспрямовано руйнують інфраструктуру як в областях з активними бойовими діями, так і у відносно мирних регіонах України. Їхня мета – позбавити людей доступу до критично важливих комунікацій, але співробітники українських обленерго щодня працюють над усуненням наслідків російських атак.

«Наша компанія займається ремонтом електромереж, відновленням подачі енергії в деокуповані населені пункти. У надскладних умовах наші співробітники проводять критично важливі ремонтні роботи на території Херсонської області, захопленої російськими окупантами», – зазначає один із акціонерів компанії VS Energy, латвійський інвестор Віліс Дамбінс.

На жаль, через російські обстріли кілька співробітників VS Energy загинуло. Керівництво компанії впевнене, що РФ і її владна верхівка понесе відповідальність за розв'язану жорстоку війну на територіях України та тисячі смертей невинних громадян.

«Агресія, розпочата у 2014 році і продовжена так званою «спецоперацією», де-факто є війною на знищення не лише української держави, а й українського народу. Це також війна проти європейської єдності та європейської системи цінностей», – вважає Віліс Дамбінс.

Група компаній VS Energy постійно надає фінансову допомогу українській армії. Підтримка групою VS Energy ЗСУ та гуманітарних ініціатив з 24 лютого 2022 року оцінюється у понад 60 мільйонів гривень.

VS Energy володіє компаніями «Херсонобленерго», «Житомиробленерго», «Кіровоградобленерго», «Чернівціобленерго», «Рівнеобленерго». На підприємствах групи працює понад 11 тисяч співробітників.

З 2014 року акціонерами VS Energy є громадяни Європейського Союзу – Віліс Дамбінс, Валтс Вігантс та Артурс Альбергс (усі – Латвійська Республіка), а також Олег Сізерман і Марина Ярославська (обидва – Федеративна Республіка Німеччина). Акціонери компанії засуджують неспровоковану атаку росії, а також санкціоноване режимом Лукашенка використання території Білорусі для здійснення варварського акту агресії проти України.

Теги: війна електроенергія українці інфраструктура

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