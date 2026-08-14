Буданов про нові категорії у Реєстрі збитків: Росія заплатить за кожен злочин

Відповідальність за наслідки агресії має нести той, хто їх спричинив, наголосив Буданов

Голова Офісу президента: Росії виставлять рахунок за гуманітарні витрати та розмінування України

Росія має заплатити за кожен злочин проти України та компенсувати витрати, спричинені її агресією. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, коментуючи відкриття нових категорій у Міжнародному Реєстрі збитків для України.

Міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U) почав приймати заяви у нових категоріях. Йдеться про державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, а також витрати на розмінування й очищення територій від нерозірваних боєприпасів.

«Росія має заплатити за кожен свій злочин і компенсувати кожну гривню, витрачену на подолання наслідків агресії», – наголосив Буданов.

За його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення державні та місцеві органи влади спрямовують значні ресурси на евакуацію людей, забезпечення тимчасовим житлом, екстрену медицину, реабілітацію та компенсації за зруйновані домівки.

Окремо керівник Офісу президента звернув увагу на витрати, необхідні для розмінування забруднених бойовими діями територій. Створення міжнародних механізмів фіксації таких збитків, за його словами, позбавляє Росію можливості уникнути відповідальності за скоєне.

«Україна послідовно формує повний рахунок для держави-агресора, фіксуючи кожну статтю витрат», – зазначив Буданов.

Він підкреслив, що відповідальність за наслідки агресії має нести той, хто їх спричинив.

«Ворог створив ці збитки – ворог за них і заплатить. Справедливість буде відновлено», – резюмував Буданов.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що для Росії війна вже давно зайшла у стратегічний глухий кут.