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Генштаб готує ряд системних змін: деталі від президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генштаб готує ряд системних змін: деталі від президента
Зеленський та Драпатий, Скибюк, Хмара, Паліса провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський пояснив, що системні зміни, які готує Генштаб, допоможуть чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту

Сьогодні, 30 липня, Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Михайла Драпатого, начальника Генштабу Ігоря Скибюка, в. о. міністра оборони Євгенія Хмари та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістичними ракетами, і нашу спроможність протидіяти цій тактиці як на військовому, так і на дипломатичному рівнях. Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту», – йдеться у повідомленні.

Генштаб готує ряд системних змін: деталі від президента фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зокрема, президент заслухав доповідь про ситуації на фронті, передусім в районах Словʼянська та Костянтинівки. Також про ситуації з експортним морським коридором, зокрема вже реалізовані кроки на цьому напрямку та план подальших заходів. Зеленський висловив вдячність усім військовослужбовцям і підрозділам, які залучені до виконання українського плану далекобійних санкцій проти Росії за її війну.

«Триває наша операція мідстрайків щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в нашому Криму. Оновили список першочергових пріоритетів мідстрайків. Доручив головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону. Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із нашими партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО», – підкреслив Зеленський.

Генштаб готує ряд системних змін: деталі від президента фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент додав: «Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність. Дякую всім підрозділам, які реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво».

До слова, у  Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу. Основною метою є оцінка фактичної укомплектованості бойових підрозділів, аналіз кадрового забезпечення та визначення напрямів його вдосконалення.

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Теги: Міноборони війна Генштаб Володимир Зеленський Михайло Драпатий Павло Паліса Ігор Скибюк Євген Хмара Міноборони

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