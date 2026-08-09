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Російська атака на Одещину ускладнила рух до кордону з Молдовою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російська атака на Одещину ускладнила рух до кордону з Молдовою
Через наслідки російської атаки рух на частині траси Одеса – Рені обмежено
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На окремій ділянці траси Одеса – Рені запроваджено тимчасові обмеження

Унаслідок російських ударів на Одещині тимчасово обмежили рух на окремій ділянці автомобільної дороги Одеса – Рені. Через це наразі неможливо дістатися до частини пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також виїхати від них у напрямку Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники закликали громадян враховувати запроваджені обмеження під час планування поїздок та за можливості заздалегідь коригувати свої маршрути. У ДПСУ зазначили, що обмеження мають тимчасовий характер. Про відновлення руху на трасі повідомлять додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши кілька десятків ракет і безпілотників. Унаслідок ударів постраждали щонайменше дев'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Рятувальники розповіли, що у центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку. Вогонь також охопив припарковані поруч автомобілі. Пожежу ліквідували на площі 1 тис. кв. м. За іншою адресою внаслідок російського удару загорілися два приватні житлові будинки. 

Пошкоджень зазнали також об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Без світла залишилася частина споживачів та об'єктів критичної інфраструктури в Одеському районі області. Зокрема, відключення торкнулися Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів Одеси.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Через наслідки нічного удару в Одесі також тимчасово припинив роботу електротранспорт. У міськраді зазначили, що для перевезення пасажирів окремі трамвайні та тролейбусні маршрути наразі дублюють автобуси.

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Теги: обстріл Молдова Держприкордонслужба прикордонники кордон Одещина Одеса

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