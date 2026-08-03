Ветеран, який втратив на війні всі чотири кінцівки, здійснив заповітну мрію (відео)

Захисник пересувається на протезах та водночас самостійно водить авто

41-річний Микола Шот втратив через поранення на фронті чотири кінцівки. Після тривалого періоду реабілітації захисник почав ходити на протезах та здійснив свою мрію – політ на параплані. Про це пише «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Микола Шот після ампутації чотирьох кінцівок піднімається в гори, водить авто та встановлює рекорди. Цього разу він злетів на параплані над Карпатами. Як розповіли у реабілітаційному центрі Unbroken, Микола Шот хвилювався перед польотом, а підготовка потребувала чимало зусиль.

Однак ветеран здійснив свою мрію та злетів на параплані. За його словами, він із задоволенням повторив би свій політ. «Не передати словами… Ви всі були такі маленькі-маленькі зверху. Це просто бомбезно! Ще раз би точно полетів!» – поділився Микола Шот.

На політ Миколи Шота відреагував мер Андрій Садовий. Міський голова назвав вчинок ветерана «неможливим». «Микола Шот знову зробив те, що ще недавно здавалося неможливим. Ветеран та ментор Центру Unbroken Ukraine після чотирьох ампутацій не лише навчився ходити на протезах, повернувся за кермо та став на лижі. Тепер здійснив ще одну мрію – вперше піднявся в небо на параплані над Карпатами. Коли дивишся на такі історії, переконуєшся, що людська сила, воля і бажання жити здатні перемагати навіть те, що здається неможливим» , – написав Садовий.

Микола Шот з Новояворівська, що на Львівщині. Він долучився до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. Військовий служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». У 2024 році Микола Шот отримав важке мінно-вибухове поранення, внаслідок чого він втратив обидві руки та ноги.

Як розповідав «Главком», воїн Микола Шот, який пережив ампутацію чотирьох кінцівок, після протезування став на лижі та спустився гірськолижними трасами. Раніше ветеран займався біатлоном, де поєднуються стрільба та лижні перегони. Тому у Миколи Шота з'явилася мрія – знову мати можливість стати на лижі.

Також повідомлялося, що ветеран Микола Шот пережив операції, реабілітацію, протезування у США після втрати всіх кінцівок. Весь цей час його не покидала думка про те, щоб сісти за кермо. Врешті йому вдалося переобладнати автомобіль під себе, і сьогодні ветеран вправно їздить на своїй машині, долаючи навіть по 100–150 км. На дорозі Микола Шот почувається впевнено.