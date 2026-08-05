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ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки на Київ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки на Київ
Росія випустила 24 балістичні ракети
фото: ДСНС

Росія випустила по Україні 28 ракет і 115 безпілотників

У ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 98 дронів, однак про збиття балістичних ракет не повідомляється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, російська армія використала 115 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і «Пародія», а також 28 ракет. Серед них – чотири протикорабельні ракети «Циркон/Онікс» та 24 балістичні ракети «Іскандер-М/С-400».

ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки на Київ фото 1
фото: Повітряну сили ЗСУ

Основним напрямком нічної атаки стала Київська область.

Станом на 08:30 підрозділи Сил оборони знешкодили 98 безпілотників на півночі, сході та півдні країни. Частину дронів збили вогневими засобами ураження, інші були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Водночас Повітряні сили повідомили про влучання ракет і 17 ударних безпілотників на 26 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксували ще на шести локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів, виникли пожежі в кількох районах міста. За останніми даними, одна людина загинула, ще 26 дістали поранення. Окремо в Київській області внаслідок російської атаки загинула ще одна людина, понад 20 людей постраждали.

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Теги: війна системи ППО Повітряні сили ЗСУ Київ Україна балістичні ракети дрон

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