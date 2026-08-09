Українка розповіла, скільки її родина витрачає на життя в одному з найдорожчих міст Румунії

Найбільша стаття витрат – житло

Українка на ім’я Оксана вже понад рік живе у румунському місті Клуж-Напока. Його вважають чи не найдорожчим у країні, тож жінка вирішила розповісти, скільки грошей на місяць витрачає її родина – двоє дорослих та трирічна дитина. Про це повідомляє «Главком».

За підрахунками Оксани, взимку щомісячні витрати сім’ї без урахування дитячого садка становлять близько €2140.

Найбільша стаття витрат – житло. Оренда квартири коштує родині €550 на місяць. За словами жінки, для Клуж-Напоки це відносно невисока ціна: місцеві жителі вважають таку оренду вигідною.

Окремо родина сплачує комунальні послуги. Влітку газ обходиться приблизно у €20 на місяць, а взимку – близько €95. За електроенергію сім’я платить близько €70, а за воду, каналізацію та обслуговування прибудинкової території – приблизно €87. Таким чином, загальні витрати на квартиру разом із комунальними платежами взимку сягають близько €800.

На продукти та покупки у супермаркетах родина витрачає близько 4000 леїв, або приблизно €785 на місяць. Ця сума включає не лише харчі, а й побутову хімію, засоби гігієни та інші товари для дому. За словами українки, ціни на продукти в Румунії не на всі категорії вищі, ніж в Україні, однак за останній рік вони зросли.

Від відвідування кафе сім’я намагається відмовлятися через високі ціни. За оцінкою жінки, заклади харчування у Клуж-Напоці можуть коштувати приблизно утричі дорожче, ніж в Україні. Водночас на кафе родина все ж витрачає до €100 на місяць.

Ще близько €60 іде на пальне. На ліки в одному з місяців родина витратила €40. Телефонні послуги та підписки коштують близько €40 на місяць, а на громадський транспорт іде близько €10, оскільки обоє дорослих працюють із дому, а дитячий садок розташований неподалік.

За підрахунками жінки, основні щомісячні витрати – оренда, комунальні послуги, продукти, транспорт, кафе та підписки – становлять близько €1840. Додатково приблизно €200 на місяць сім’я витрачає на короткі поїздки Румунією, а ще близько €100 – на одяг та іграшки для дитини. У підсумку зимовий бюджет родини без оплати дитячого садка становить близько €2140.

Окремою статтею витрат після початку відвідування садочка стане дошкільна освіта. Приватний садок у Клуж-Напоці в середньому коштує близько €550 на місяць разом із харчуванням. Водночас є й дешевші варіанти, але там окремо можуть оплачуватися додаткові заняття, зокрема англійська чи музика.

У місті також працюють безкоштовні державні дитячі садки, однак, за словами Оксани, що більше місто, то складніше потрапити до такого закладу.

Таким чином, після початку відвідування приватного садка загальна сума витрат сім’ї може зрости приблизно до €2690 на місяць, якщо зберігатимуться зазначені у відео інші витрати.

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