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    Думки вголос

    Психічний розлад Путіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Російські правителі дуже часто мали психічні відхилення - Психічний розлад Путіна
    Російські правителі дуже часто мали психічні відхилення
    фото з відкритих джерел

    Лідер РФ настільки капітально збожеволів, що у нього не працює інстинкт самозбереження

    Мовою оригіналу

    Психопат, нарцисс, садист.

    «Инсайдер» опубликовал диагноз, поставленный Путину американским психиатром, нейробиологом, профессором Калифорнийского университета Джеймсом Фэллоном, специализирующимся на психопатических расстройствах личности и давно дистанционно наблюдающим российского диктатора. Он не сомневается в том, что Путин – типичный психопат. У него «расстройство личности кластера B – самое опасное... есть все качества, по которым можно отнести его не только к психопатам по Клекли, но и к злокачественным нарциссам. есть в нем и черты садиста».

    Профессионал подтвердил то, что и так видно невооруженным глазом.

    Россией правит опасный безумец

    Это не первый случай в российской истории. Сталину независимые психиаторы тоже ставили тяжелые психиатрические диагнозы. Однако безумие Путина тяжелее. Сталин был очевидный параноик, но у него работал инстинкт самосохранения, в опасной ситуации он умел отступать. Так было и во время большого террора, когда репрессии дошли до апогея безумия и стали угрожать дееспособности сталинского государства. Так было в Финской войне, которая была остановлена под угрозой вступления в нее Франци и Великобритании. Так было и в различных послевоенных конфликтах с США: в Берлине, Иране, Греции и т.д.

    Путин настолько капитально сошел с ума, что у него не работает инстинкт самосохранения. Он не умеет в случае опасности отступать, а только повышает ставки в игре. Именно так он ведет себя в противостоянии с Украиной и Западом.

    Еще до 24 февраля было очевидно, что, если он начнет широмасштабное вторжение, сломает в Украине себе шею. Однако Путин не только решился на эту авантюру, но не остановился даже тогда, когда все его ожидания и планы с треском провалились. Вопреки здравому смыслу и собственным интересам он на всех парах ведет свою страну к краю пропасти, давя, как старик в деменции, вместо тормоза на газ.

    Так вел себя только еще один безумец-самоубийца у власти – Гитлер.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна хвороби окупація #stoprussia
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    Психічний розлад Путіна