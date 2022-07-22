Психічний розлад Путіна

Лідер РФ настільки капітально збожеволів, що у нього не працює інстинкт самозбереження

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Психопат, нарцисс, садист.

«Инсайдер» опубликовал диагноз, поставленный Путину американским психиатром, нейробиологом, профессором Калифорнийского университета Джеймсом Фэллоном, специализирующимся на психопатических расстройствах личности и давно дистанционно наблюдающим российского диктатора. Он не сомневается в том, что Путин – типичный психопат. У него «расстройство личности кластера B – самое опасное... есть все качества, по которым можно отнести его не только к психопатам по Клекли, но и к злокачественным нарциссам. есть в нем и черты садиста».

Профессионал подтвердил то, что и так видно невооруженным глазом.

Россией правит опасный безумец

Это не первый случай в российской истории. Сталину независимые психиаторы тоже ставили тяжелые психиатрические диагнозы. Однако безумие Путина тяжелее. Сталин был очевидный параноик, но у него работал инстинкт самосохранения, в опасной ситуации он умел отступать. Так было и во время большого террора, когда репрессии дошли до апогея безумия и стали угрожать дееспособности сталинского государства. Так было в Финской войне, которая была остановлена под угрозой вступления в нее Франци и Великобритании. Так было и в различных послевоенных конфликтах с США: в Берлине, Иране, Греции и т.д.

Путин настолько капитально сошел с ума, что у него не работает инстинкт самосохранения. Он не умеет в случае опасности отступать, а только повышает ставки в игре. Именно так он ведет себя в противостоянии с Украиной и Западом.

Еще до 24 февраля было очевидно, что, если он начнет широмасштабное вторжение, сломает в Украине себе шею. Однако Путин не только решился на эту авантюру, но не остановился даже тогда, когда все его ожидания и планы с треском провалились. Вопреки здравому смыслу и собственным интересам он на всех парах ведет свою страну к краю пропасти, давя, как старик в деменции, вместо тормоза на газ.

Так вел себя только еще один безумец-самоубийца у власти – Гитлер.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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