«Чи можна вирішити це непорозуміння?»: Корбан звернувся до Зеленського
«Це якесь непорозуміння чи розіграш»
Голова територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмен Геннадій Корбан прокоментував на своїй сторінці у Facebook вилучення у нього паспорта громадянина України.
«На даний момент знаходжусь на в'їзді в Україну, пункт перетину кордону Смільниця. Я досі відчуваю, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт. Мене не пускають додому в Україну», – йдеться в дописі.
Крім цього, бізнесмен звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням повпливати на ситуацію.
«Хочу звернутись до президента України як до гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного дому?», – написав Корбан.
Раніше повідомлялося, що голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана не пропускають в Україну. На місце прибули представники Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Служба безпеки України.
Нагадаємо, вчора народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків.
Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:
- українського бізнесмена Ігоря Коломойського;
- співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;
- нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана.
Станом на 22 липня ще немає офіційного підтвердження інформації.
До цього, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом українці можуть почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.