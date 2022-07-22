«Чи можна вирішити це непорозуміння?»: Корбан звернувся до Зеленського

«Це якесь непорозуміння чи розіграш»

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмен Геннадій Корбан прокоментував на своїй сторінці у Facebook вилучення у нього паспорта громадянина України.

«На даний момент знаходжусь на в'їзді в Україну, пункт перетину кордону Смільниця. Я досі відчуваю, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт. Мене не пускають додому в Україну», – йдеться в дописі.

Крім цього, бізнесмен звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням повпливати на ситуацію.