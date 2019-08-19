Вибори до Ради: ЦВК зареєструвала вже 238 народних депутатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед зареєстрованих депутатів 119 пройшли до Ради у загальножержавному багатомандантному виборчому окрузі і 119 - в одномандатних виборчих округах

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 93 народних депутати, обраних на позачергових виборах 21 липня 2019 року. Всього зареєстровано 238 народних депутатів.

Про це інформують на сторінці ЦВК у Facebook.

«Станом на 19 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 – обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 119 – обраних в одномандатних виборчих округах»,- ідеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що на засіданні в понеділок відповідно до Конституції України, закону України «Про вибори народних депутатів України» та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 47 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Також зазначається, що ЦВК зареєструвала 46 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.