Головна Країна Політика
search button user button menu button

Єврокомісар Кубілюс: Україна може виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісар Кубілюс: Україна може виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
фото: ksf.openukraine.org

Кубілюс підкреслив, що оборонні промисловості ЄС і України мають не просто співпрацювати, а інтегруватися

Європейський Союз може надавати більш масштабну і стратегічну підтримку Україні, зокрема через розумне використання заморожених російських активів. Про це сказав Андрюс Кубілюс, Європейський комісар з питань оборони та космосу, під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Він зазначив, що на сьогодні залишаються вагання щодо правової конфіскації цих активів, з огляду на банківські та фінансові обмеження, проте Євросоюз шукає нові механізми — наприклад, використовувати ці активи як гарантію для подальших позик.

За словами Андрюса Кубілюса, українська промисловість довела свою здатність виробляти сучасну зброю у великих обсягах, і сьогодні ЄС має перейти від надання Україні зброї до надання широких фінансових ресурсів.

«Якщо надати Україні доступ до фінансових ресурсів, вона зможе виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства. Це дозволило б фактично подвоїти практичну допомогу, яку ми надаємо сьогодні. Це чиста математика», – зазначив він.

Андрюс Кубілюс підкреслив, що оборонні промисловості ЄС і України мають не просто співпрацювати, а інтегруватися – з урахуванням потенціалу обох сторін.

«Коли йдеться про інтеграцію української оборонної промисловості з європейською, я іноді задаю собі риторичне питання: а хто з ким інтегрується? Україна має колосальний досвід і потенціал – ми маємо вчитися у вас», – наголосив комісар.

Окремо він застеріг, що варто враховувати паритет купівельної спроможності при оцінці оборонних видатків Росії.

«Якщо рахувати не в євро чи доларах, а за паритетом купівельної спроможності, Росія вже цього року витратить більше на війну, ніж усі європейські країни разом», – підсумував Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, що 8 травня стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ). Гасло цьогорічного форуму: «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора».

Читайте також:

Теги: промисловість Україна озброєння Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нам треба буде обрати, з ким будуть наші церкви»
Великий розлом вселенського православ'я. Перші дзвіночки
24 квiтня, 09:35
Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України
Історія, що може змінити хід війни: громадяни Китаю у полоні ЗСУ
8 квiтня, 18:25
Сподіваємося на правильний розвиток подій та спільні дії у відсічі російським, іранським, північнокорейським агресорам
Це війна США? Ні. Але є одне але
19 квiтня, 19:09
Випадки, коли чатботи попадаються на фейки, менш відомі
Як чатботи з штучним інтелектом поширюють російські фейки
8 квiтня, 21:35
Божевільні онуки «кузькиної матері». Що врятує Європу від «Орєшніка»?
Божевільні онуки «кузькиної матері». Що врятує Європу від «Орєшніка»? Геополітика
Вчора, 12:40
Тарифи ЄС проти США почнуть діяти з 15 квітня
Країни Євросоюзу вводять мита проти США
9 квiтня, 16:57
Наслідки російського удару по Сумах
Навіщо росіяни убили десятки мирних у Сумах? Путінські пропагандисти і колаборанти шукають пояснення
13 квiтня, 12:56
За словами Зеленського, обговорювали питання безпеки України, необхідність повного і безумовного припинення вогню
Британський телеканал видав несподіваний аналіз фото зустрічі Зеленського і Трампа в Римі
26 квiтня, 16:41
Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні. Очікується підписання угоди про надра зі США
США заявляє, що Україна вносила термінові правки в угоду про надра. Офіс президента заперечив
30 квiтня, 22:42

Політика

Єврокомісар Кубілюс: Україна може виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства
Єврокомісар Кубілюс: Україна може виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства
Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США
Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США
Бойко російською мовою привітав українців з «80-річчям перемоги» (відео)
Бойко російською мовою привітав українців з «80-річчям перемоги» (відео)
«Путінське «парадне перемир'я» виявилося фарсом». Сибіга повідомив про наступ росіян
«Путінське «парадне перемир'я» виявилося фарсом». Сибіга повідомив про наступ росіян
«Путін захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі». Український експрем'єр звернувся до Трампа
«Путін захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі». Український експрем'єр звернувся до Трампа
​У Раді зареєстровано законопроєкт про військового омбудсмена
​У Раді зареєстровано законопроєкт про військового омбудсмена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
61K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
42K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
26K
Президенти двох країн скасували візити у Москву на 9 травня
23K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua