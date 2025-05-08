Єврокомісар Кубілюс: Україна може виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства

Кубілюс підкреслив, що оборонні промисловості ЄС і України мають не просто співпрацювати, а інтегруватися

Європейський Союз може надавати більш масштабну і стратегічну підтримку Україні, зокрема через розумне використання заморожених російських активів. Про це сказав Андрюс Кубілюс, Європейський комісар з питань оборони та космосу, під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

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Він зазначив, що на сьогодні залишаються вагання щодо правової конфіскації цих активів, з огляду на банківські та фінансові обмеження, проте Євросоюз шукає нові механізми — наприклад, використовувати ці активи як гарантію для подальших позик.

За словами Андрюса Кубілюса, українська промисловість довела свою здатність виробляти сучасну зброю у великих обсягах, і сьогодні ЄС має перейти від надання Україні зброї до надання широких фінансових ресурсів.

«Якщо надати Україні доступ до фінансових ресурсів, вона зможе виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства. Це дозволило б фактично подвоїти практичну допомогу, яку ми надаємо сьогодні. Це чиста математика», – зазначив він.

Андрюс Кубілюс підкреслив, що оборонні промисловості ЄС і України мають не просто співпрацювати, а інтегруватися – з урахуванням потенціалу обох сторін.

«Коли йдеться про інтеграцію української оборонної промисловості з європейською, я іноді задаю собі риторичне питання: а хто з ким інтегрується? Україна має колосальний досвід і потенціал – ми маємо вчитися у вас», – наголосив комісар.

Окремо він застеріг, що варто враховувати паритет купівельної спроможності при оцінці оборонних видатків Росії.

«Якщо рахувати не в євро чи доларах, а за паритетом купівельної спроможності, Росія вже цього року витратить більше на війну, ніж усі європейські країни разом», – підсумував Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, що 8 травня стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ). Гасло цьогорічного форуму: «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора».