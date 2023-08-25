Ціна Незалежності
24 серпня 1991 року відбулося відновлення, а не просто проголошення незалежності
День Незалежності вже другий рік поспіль зустрічаємо на передовій на споконвік і навіки українському Донбасі.
Як «подарунок» осколок, що неприємно продзижчавши поряд, боляче пошматував частину нашого бойового товариша, заокеанського гранатомета Марка-19.
Все навколо посічене цими «подарунками» – осколками.
Природа, дерева, тіла і душі.
Така ціна Незалежності.
Дорожча всього золота в світі і навіть життя
Дуже багато за неї заплачено і ще платимо.
Тому не хочеться нині банальностей.
Лиш декілька думок про Незалежність
Їй насправді не 32.
24 серпня 1991 року відбулося відновлення, а не просто проголошення незалежності.
Нашій державності набагато більше.
Вона з тисячолітнім корінням, славою та героїчним минулим і без сумніві великим майбутнім.
Тому памʼятаймо про тяглість боротьби.
Її Причинно-наслідкові звʼязки.
Історичні цілі.
Попередників, що впали, але не здалися.
Друге і головне.
Незалежність – це не лише від когось чи чогось (у даному випадку ворожого колоніалізму), а передусім Для чого.
Це усвідомлення бажання жити разом в одному домі (прагнення державності) і за «своєю правдою» (прагнення субʼєктності), крізь століття колективне відчуття історичної єдності (ідентичність).
Це не лише негативне означення через частку «не» (відмова коритися іншим) це передусім Свобода і спільна Місія і Візія.
На війні спостерігаємо дивні речі, як Провидіння через екзистенційний виклик і межове випробування лікує важко хвору наслідками столітнього колоніалізму націю.
Покозачує Українців.
Народжується Велика Україна.
Пасіонарна, місійна, активна.
І третє. Неприємне, але очевидне.
Неодноразово писав що це війна нації проти імперії.
Нація – це кровно-духовна спільнота.
І зараз йде національний плебісцит крові.
Кожен перевизначається чи належить до української нації, є її частиною, чи він сам по собі «скрайньохатній» (у нікчемному розумінні, тобто не той хто перший ворога стрічає, а той хто перший тікає).
Йде болючий розлам, який лише посилюватиметься.
Між «козаками» і «жителями країни», що не доросли навіть до громадянства.
Йде жорсткий природній відбір.
І в Україні майбутнього свинопаси не матимуть право керувати козаками.
Тому Будьте Козаками, цінуйте Незалежність, бийтеся за Свободу!
П.С. Пишу і думаю чи не забагато філософствую на війні. Напевно ні, бо війна як і філософія – сестри.
Це всього лиш вправляння у смерті…
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