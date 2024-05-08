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Які три найголовніші свята для українців: результати опитування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Які три найголовніші свята для українців: результати опитування
День Незалежності України у 2024 році увійшов до переліку найулюбленіших свят укоаїнців
фото з відкритих джерел

Соціологи зазначають, що ставлення до Дня перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін

Згідно з даними дослідження, більшість населення України святкує Різдво Христове та Великдень як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно. Такі результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

На третьому місці – День Незалежності України ­– 64%. У 2013 році це свято як улюблене або важливе відзначали лише 12% українців.

День перемоги (9 травня) та День праці (1 травня) найменш популярні свята серед українців – лише 11% та 4% відсотків опитаних святкують ці дати як улюблені чи важливі. 

Соціологи зазначають, що ставлення до Дня перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. У 2010 це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці.

Свята, які є найбільш популярними (важливими чи улюбленими) серед населення України, лютий 2024
Свята, які є найбільш популярними (важливими чи улюбленими) серед населення України, лютий 2024
фото результати опитування КМІС

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці з відсотком у 47%.

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Найменш популярні свята в цьому році  День Перемоги (9 травня) та День праці (1 травня) - лише 11% та 4% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

Ставлення до Дня праці 1 Травня та Дня Перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін
Ставлення до Дня праці 1 Травня та Дня Перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін
фото інфографіка КМІС

Ставлення до Дня праці 1 Травня з 2010 до 2021 суттєво не змінилося, це було одне з найменш популярних свят, тільки 12% українців в 2010 і стільки ж в 2021 вважали його найбільш важливим чи улюбленим. У 2023 році кількість прихильників цього свята впала до 5% і це зараз найменш улюблене свято серед українців. У 2024 році ставлення продовжило знижуватися до 4%.

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Ставлення до Дня Перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. У 2010 це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці. В 2024 році прихильників стало ще менше — лише 11%. Вочевидь, це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято.

Динаміка ставлення до свят по Україні в цілому з 2013 до 2024 рр
Динаміка ставлення до свят по Україні в цілому з 2013 до 2024 рр
фото інфографіка КМІС

Нагадаємо, у 2023 році союзники вітали Україну з Днем Незалежності. У різних куточках світу здіймалися українські прапори, а будівлі підсвічувалися синьо-жовтими кольорами. «Главком» зібрав у добірку захопливі фото, які демонструють солідарність партнерів із Україною. В центрі Парижу на честь Дня Незалежності відкрито Київський сквер.

Теги: свята День Незалежності населення свято українці

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