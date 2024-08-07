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Херсонський музей знайшов ще одну картину, яку вкрали окупанти

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Херсонський музей знайшов ще одну картину, яку вкрали окупанти
Робота Надії Андрєєвої «З лялькою»
фото: Херсонський художній музей

Робота потрапила в кадр, знятий окупантами у серпні 2023 року у Центральному музеї Тавриди в Криму

Працівники Херсонського художнього музею повідомили, що вдалося ідентифікувати ще одну викрадену російськими військовими картину – це робота Надії Андрєєвої «З лялькою».

«Кадр сюжету, знятого окупантським каналом у серпні 2023 року в Центральному музеї Тавриди, допоміг ідентифікувати чергову вкрадену роботу, 122-гу за ліком», – йдеться в дописі.

Ідеться про картину Надії Андрєєвої «З лялькою» із серії «Моя дочка».

Зазначається, що художниця написала її у 1981 році. Андрєєва працювала переважно у галузі ліногравюри, офорту, ксилографії, автолітографії і шовкографії.

Херсонський музей знайшов ще одну картину, яку вкрали окупанти фото 1

Робота «З лялькою» потрапила в кадр, знятий окупантами у серпні 2023 року у Центральному музеї Тавриди в Криму.

У колекції херсонського музею були ще дві роботи з серії «Моя дочка» авторства Андрєєвої. Нині їх місцезнаходження невідоме.

Загалом на цей час вдалось ідентифікувати 122 твори мистецтва, які під час втечі з Херсона незаконно вивезли російські військові. З них 121 твір перебуває у сімферопольському Центральному музеї Тавриди. Точне місцезнаходження ще однієї роботи невідоме, та є підтвердження з боку загарбників, що твір у них.

Нагадаємо, раніше Херсонський художній музей ідентифікував ще одну картину, викрадену росіянами під час окупації – це робота «Старий Крим» Емілії Гончарової

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Теги: окупанти музеї музей картина

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