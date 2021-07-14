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    Президент заснував відзнаку «Національна легенда України»: кого нею нагороджуватимуть

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    Президент Володимир Зеленський установив нову відзнаку &laquo;Національна легенда України&raquo; - Президент заснував відзнаку «Національна легенда України»: кого нею нагороджуватимуть
    Президент Володимир Зеленський установив нову відзнаку «Національна легенда України»
    Фото: president.gov.ua

    Малюнок відзнаки буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести Кабмін

    Президент Володимир Зеленський заснував нову відзнаку «Національна легенда України» для відзначення за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України й зміцненні державності. Відповідний указ №294/2021 від 14 липня опублікований на сайті глави держави.

    «Установити відзнаку президента України «Національна легенда України» для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність», – зазначається в документі.

    Згідно з указом, малюнок цієї відзнаки буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести Кабінет Міністрів.

    Президент доручив уряду до 9 серпня поточного року подати на затвердження проєкт Положення про відзнаку «Національна легенда України» та проєкти малюнка.

    Виготовленням відзнаки та атрибутів до неї займатиметься Державне управління справами за участю Національного банку України.

    До слова, 14 липня нардепи перейменували День захисника України: яке тепер буде свято.

    агадаємо, в Україні з’явиться нове свято. Кабмін погодив запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його відзначатимуть щороку 6 вересня.

    25 травня в Україні Україні вперше відзначили нове свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Запропонована дата обґрунтована тим, що цього дня у 2006 році постановою Кабміну від 25 травня 2006 року №734 «передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку як центрального органу виконавчої влади».

    Президент Володимир Зеленський установив в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатимуть 28 листопада.

    Теги: Володимир Зеленський Україна президент державні нагороди
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    Президент заснував відзнаку «Національна легенда України»: кого нею нагороджуватимуть