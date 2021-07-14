Президент заснував відзнаку «Національна легенда України»: кого нею нагороджуватимуть

Малюнок відзнаки буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести Кабмін

Президент Володимир Зеленський заснував нову відзнаку «Національна легенда України» для відзначення за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України й зміцненні державності. Відповідний указ №294/2021 від 14 липня опублікований на сайті глави держави.

«Установити відзнаку президента України «Національна легенда України» для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність», – зазначається в документі.

Згідно з указом, малюнок цієї відзнаки буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести Кабінет Міністрів.

Президент доручив уряду до 9 серпня поточного року подати на затвердження проєкт Положення про відзнаку «Національна легенда України» та проєкти малюнка.

Виготовленням відзнаки та атрибутів до неї займатиметься Державне управління справами за участю Національного банку України.

До слова, 14 липня нардепи перейменували День захисника України: яке тепер буде свято.

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