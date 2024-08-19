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«Укрпошта» презентувала марку до Дня Незалежності

Мар’яна Мигаль
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«Укрпошта» презентувала марку до Дня Незалежності
Укрпошта представила нову марку «Все буде UA!» до 33-ї річниці незалежності України
фото: Ігор Смілянський/Телеграм

Автором марки є Нікіта Тітов, відомий за випуском «Передова»

Компанія «Укрпошта» представила нову марку «Все буде UA!» до 33-ї річниці незалежності України. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Автором марки є Нікіта Тітов, відомий за випуском «Передова», а передзамовлення відкрито у Всесвітній день філателії.
«Цього тижня, 24 серпня, ми відзначатимемо 33-тю річницю відновлення незалежності нашої країни. (...) Сьогодні, 19 серпня, Всесвітній день філателії, яку, звісно, вже важко уявити без українських марок. Тому ми вирішили, що саме сьогодні варто представити та відкрити передзамовлення на нову марку, присвячену Дню Незалежності – «Все буде UA!», – написав Смілянський у Telegram.
З його слів, за символізм та творчість при створенні марки відповідав Нікіта Тітов, він же автор відомого поштового випуску «Передова» , а за запуск – «одна з найкращих філателістичних команд світу».

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» на дев’ятий день після вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон випустила марку на її честь. У представленні марки взяли участь донька, онуки й зять Ірини Фаріон. Тираж налічує 250 тис. штук.

Нагадаємо, «Укрпошта» готова відкрити відділення в російському місті Суджа, яке нині контролюють Сили оборони. Це можливо, якщо компанія отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський

Теги: Укрпошта День Незалежності

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