У Токіо відкрлась українська виставка про мир (фото)

Виставку можна відвідати з 8:30 до 17:15 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів до 20 серпня

Українська громада відкрила у Токіо виставку «Найщасливішими будуть дні, коли ми відчуємо мир». Про це йдеться у повідомленні групи «Українці в Японії «Краяни»

«Мир не прийде сам по собі. За мир треба боротись, і щоб він настав в Україні нам треба перемогти! Наблизити перемогу ми можемо разом, де б не були.

«Найщасливішими будуть дні, коли ми відчуємо мир». Під таким девізом відкрита виставка у вестибюлі офісу Minato-ku на першому поверсі», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на виставці представлені тематичні фото та дитяча герніка, намальована вихованцями української школи «Джерельце».

9 фото На весь екран















Українська громада організувала у Токіо виставку про мир фото: «Краяни»

Виставку можна відвідати в робочі години офісу Minato-ku з 8:30 до 17:15 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів до 20 серпня.

Адреса: 5-25, Shiba-Koen 1-chome, Minato-ku, Tokyo