У неділю на військово-морській базі Бенгазі на сході Лівії внаслідок імовірної атаки українських морських безпілотників зазнав серйозних пошкоджень російський корвет «Меркурій», а на самому об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомили двоє лівійських військових посадовців, пов'язаних із самопроголошеною Лівійською національною армією, яка контролює схід та південь країни, повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За попередніми даними розслідування, групу морських дронів запустили з бази на заході Лівії, якою нібито керують українські військові. Співрозмовники зазначили, що щонайменше чотири безпілотники вдалося перехопити та знищити, однак два апарати влучили безпосередньо у російський бойовий корабель. Достовірність повідомлень про вибух у порту Бенгазі за участю російського корвета на умовах анонімності підтвердив і європейський чиновник, хоча причини інциденту на Заході поки не оцінюють.

Адміністрація східної Лівії офіційно підтвердила факт вибуху та займання на базі, яке згодом вдалося ліквідувати. У заяві зазначається, що судно зайшло в порт для дозаправки та поповнення запасів у межах угоди про співпрацю з Росією, а для встановлення обставин та організаторів атаки вже розпочато спільне з РФ розслідування.

Водночас супутниковий телеканал Almasar показав кадри охопленого вогнем судна, повідомивши, що лівійські моряки врятували екіпаж корабля під прапором Мальти. Увечері в неділю місцеві медіа також поінформували про окремий удар морського дрона по комерційному мальтійському судну поблизу порту Бенгазі та знищення силами ППО і флоту ще щонайменше 12 безпілотників біля узбережжя міста.

Ні Україна, ні Росія ситуацію не коментували, жодне угруповання також не взяло на себе відповідальність за напад. Натомість уряд західної Лівії в Триполі, який підтримує ООН, висловив занепокоєння через втягування лівійських портів та цивільної інфраструктури в зовнішні конфлікти та категорично виступив проти перетворення країни на арену для зведення рахунків іноземними силами.

Лівія залишається розділеною між конкуруючими урядами на заході та сході з часу повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році й є полем суперництва між Росією та Заходом. Раніше у березні лівійські офіційні особи вже повідомляли, що українські фахівці з безпілотників, які діють на заході країни, зокрема на авіабазі в Місраті та об'єктах у Триполі й Завії, атакували морськими дронами російський танкер у Середземному морі поблизу вод Мальти.

Як відомо, пожежу на російському вантажному судні Sparta II гасили всю ніч. Станом на ранок 22 листопада роботи тривали. Судно стоїть на якорі біля фінського міста Ловійса, а екіпаж евакуювали на російське рятувальне судно.

Фінська прикордонна служба оприлюднила відео, на якому видно, як рятувальні судна подають воду на борт Sparta II. Операцію координує Фінляндія, до робіт також долучилися естонське та російське рятувальні судна.

Нагадаємо, 21 листопада Sparta II зазнало удару безпілотників у міжнародних водах Фінської затоки. Після атаки пошкоджене судно віднесло до територіальних вод Фінляндії. За оцінкою фінських Сил оборони, яку наводить Yle, удар, імовірно, завдала Україна.