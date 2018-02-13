Справа СаакашвіліВівторок, 13 лютого 2018 року
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Історія з депортацією Саакашвілі - найяскравіший портрет сьогоднішньої влади
І все це на фоні повної впевненості реальних злодіїв та внутрішніх ворогів
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Сьогодні у Варшаві Саакашвілі проведе прес-конференцію
Саакашвілі дасть прес-конференцію о 14:00 за київським часом
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Саакашвілі не буде просити притулку в Польщі
Саакашвілі також прокоментував можливість екстрадиції з Польщі до Грузії
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Депортація Саакашвілі до Польщі: як прийшов, так і пішов
Юля уже піариться на темі політичної вендети Порошенка над Саакашвілі
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Саакашвілі попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель
Лідер «Руху нових сил» має намір повернутися в Україну
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У Генпрокуратурі запевнили: розслідування проти Саакашвілі триватиме
В Україні досудові розслідування у кримінальних провадженнях щодо Саакашвілі не закрито
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В Адміністрації президента заперечили, що Саакашвілі вивезли літаком Порошенка
Саакашвілі депортували з України в Польщу
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Саакашвілі з Варшави обіцяє знайти спосіб повернутися до України
Саакашвілі братиме участь у підготовці маршу, запланованого на 18 лютого у Києві
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Грузія направить Польщі запит щодо екстрадиції Саакашвілі
Саакашвілі депортували з України в Польщу
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Саакашвілі вивезли до Польщі чартером компанії Порошенка, — нардеп
Власником літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить Порошенку
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В поліції прокоментували затримання прихильника Саакашвілі
Близько 200 правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії забезпечують громадський порядок на Банковій
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Саакашвілі у Варшаві зустрічала депутат Сейму: опубліковано відео
Саакашвілі назвав те, що сталося з ним у Києві, «викраденням»
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Поліція біля Адміністрації президента затримала прихильника Саакашвілі
За інформацією правоохоронців, поліція складе адміністративний протокол щодо хулігана і відпустить
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Обурені прихильники Саакашвілі прийшли до Адміністрації президента
Прибічники Саакашвілі протестують проти рішення української влади його депортувати
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Саакашвілі прокоментував свою депортацію
Наразі політик знаходиться у Варшаві
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Саакашвілі депортували з України в Польщу
У МВС підкреслюють, що Саакашвілі мав статус особи, яка порушувала міграційне законодавство України
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Що передувало екстрадиції Саакашвілі
Причина непідтримки Саакашвілі в Києві - те, що він став непрогнозованим
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Саакашвілі привезли до аеропорту «Бориспіль» (трансляція)
За попереднгіми даними, екс-губернатора Одеської області збираються депортувати з України
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У МВС розказали, хто саме затримав Саакашвілі
Раніше затримання політика своїми співробітниками офіційно спростували в СБУ та ГПУ
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Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль» — Богуцька
Соратниця Саакашвілі припускає, що його сьогодні можуть депортувати
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