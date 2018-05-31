Інсценування вбивства Бабченка: спецслужбовці використали свинячу кров

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Як тільки ворота моргу закрилися за мною, я воскрес - Бабченко

Щоб інсценувати смерть російського журналіста Аркадія Бабченка, слідчі Служби безпеки України використали свинячу кров. Про це заявив сам Бабченко, повідомляє Reuters.

За його словами, в ніч, вибрану для заходу, до нього в квартиру приїхав візажист, щоб загримувати його під «жертву стрільби».

Йому дали футболку з пульовими отворами і облили її свинячою кров'ю. Після цього відбулося «вбивство» і Бабченка повезли в морг. В кареті швидкої допомоги медики підтвердили його «смерть».

«Як тільки ворота моргу закрилися за мною, я воскрес», - сказав Бабченко.

Він розповів, що після цього змив кров і переодягнувся в простирадло, а потім почав моніторити новини про себе і зрозумів, що «був чудовим хлопцем».

Також він заявив, що був готовий прострелити собі стегно, якщо це буде потрібно для успіху спецоперації.

«Потрібно так - значить потрібно, потрібна кров - значить так... Я вже, коли їх запитав, що хлопці ми ж не будемо для достовірності мені стегно прострілювати, вони на мене подивилися як на ідіота. Хоча, я був готовий уже і на це, аби всю цю справу закінчити», - додав Бабченко.

Журналіст сказав, що погодився на операцію, бо хотів врятувати своє життя.

Бабченко підтвердив інформацію про те, що його дружина була в курсі операції.

«Дружина, звичайно, знала, тому що все робилося в нашому будинку на її очах, але я дуже прошу не втягувати її в цю справу. Я втомився боятися за себе і не хочу боятися за свою сім'ю», - сказав він.

Нагадаємо, Аркадій Бабченко відповів на питання журналіста, чи вважає інсценування власного «вбивства» провокацією СБУ. «Звісно у мене були вагання. Мене не одразу переконали, я не одразу повірив. Приходять люди, кажуть, що тебе хочуть убити. Ти відчуваєш недовіру», - зазначив Бабченко.

Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

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