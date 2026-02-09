Головні «трудоголіки» Верховної Ради. Хто з депутатів отримав солідні доплати за невикористані відпустки

Народні депутати Верховній Раді отримують додаткові сотні тисяч гривень «доплат»

У січні-лютому 2026 року реєстр НАЗК поповнився десятками повідомлень від народних депутатів про чималенькі виплати. Цього разу йдеться не про зарплати, а про компенсації за місяці відпусток, які назбиралися у політиків за роки невтомної роботи.

Суми виплат вимірюються сотнями тисяч гривень. Це стало можливим завдяки новому закону, який передбачає грошову компенсацію за невикористані раніше дні щорічної оплачуваної відпустки. «Главком» проаналізував свіжі декларації та з’ясував, хто з обранців отримав найбільші виплати та за які саме періоди праці без відпочинку їм нарахували такі кошти.

На початку грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника». У прикінцевих положеннях є норма, яка визначила: у 2026 році народному депутату Верховної Ради України IX скликання за його письмовою заявою виплачується грошова компенсація за всі дні невикористаної щорічної оплачуваної відпустки, передбаченої частиною восьмою статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України», на які він набув право за період з дня складення ним присяги народного депутата. Станом на 9 лютого, 20 нардепів, написавши відповідні заяви, отримали компенсації.

Наприклад, народний депутат від фракції «Слуга народу» і голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль, який є фігурантом провадження НАБУ, у лютому 2026 року задекларував 403,9 тис. грн грошової компенсації за дні невикористаної щорічної оплачуваної відпустки.

Після утримання податків та зборів він фактично отримав 311 тис. грн. У повідомленні зазначено, що кошти нараховані за період з дня складення присяги народного депутата України.

У лютому 2026 року нардеп Юрій Кісєль задекларував 403,9 тис. грн грошової компенсації дані: реєстр декларацій

Інший нардеп-«слуга» Андрій Клочко, стосовно якого у жовтні 2024 року НАБУ та САП скерували до суду справу за обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн, задекларував компенсацію за невикористану відпустку у розмірі 547,8 тис. грн. За який саме період здійснено нарахування, у декларації не зазначено.

Обранець із депутатської групи «Відновлення України», одіозний харківський бізнесмен Олександр Фельдман одержав 429,5 тис. грн компенсації. За даними руху «Чесно», політик входить до переліку найбільших прогульників Верховної Ради IX скликання: з початку 2022 року до травня 2023 року Фельдман пропустив 68% голосувань.

Народному обранцю від «Слуги народу» Валерію Божику за «невідгуляну» відпуску нараховано 527,7 тис. грн; ще одному представнику пропрезидентської фракції Володимиру Козаку перепало 380 тис. грн компенсації.

Народний депутат Михайло Папієв (група «Платформа за життя та мир») повідомив про нарахування 487,6 тис. грн відшкодування за невикористану відпустку.

Народний депутат Михайло Папієв повідомив про нарахування 487,6 тис. грн відшкодування за невикористану відпустку дані: реєстр декларацій

Його колеги, обрані від нині забороненої партії ОПЗЖ Микола Скорик і Дмитро Ісаєнко одержали 395 тис. грн і 443,4 тис. грн виплат відповідно.

Нардеп від «Слуги народу» Володимир Крейденко також задекларував компенсацію за невикористану щорічну оплачувану відпустку у січні 2026 року. Фактично він отримав 324,1 тис. грн, сплативши 96,8 тис. грн податків.

Обранець із фракції «Голос» Андрій Осадчук задекларував 413,9 тис. грн грошової компенсації.

Нардеп-«слуга» Ігор Негулевський, якому у грудні 2025 року НАБУ вручило підозру у справі отримання хабарів за голосування у Раді, задекларував компенсацію за «невідгуляну» відпустку у розмірі 400 тис. грн.

Іще троє представників монобільності, обранці Олександр Горобець, Сергій Колебошин і Сергій Штепа отримали по чотири сотні тисяч гривень компенсації кожен.

Колишній актор студії «Квартал 95» та народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков задекларував 371,1 тис. грн, зазначивши, що це грошова компенсація у вигляді невикористаної оплачуваної відпустки «з урахуванням нарахованих податків та зборів».

Колишній актор студії «Квартал 95» і обранець Юрій Корявченков задекларував 371,1 тис. грн компенсації дані: реєстр декларацій

Народна депутатка від «Слуги народу» Олена Криворучкіна задекларувала 433,7 тис. грн. У декларації зазначено, що сума вказана з урахуванням нарахованих податків та зборів.

Позафракційна народна депутатка Вікторія Гриб вказала 497 тис. грн грошової компенсації. У коментарі «Главкому» політикиня детально пояснила: йдеться про компенсацію за 261 день невикористаної щорічної оплачуваної відпустки за період роботи з 29 серпня 2019 року по 31 грудня 2025 року. Зокрема, кошти було нараховано за кожен рік депутатської роботи окремо.

Загальна сума після утримання ПДФО та військового збору депутатка отримала «на руки» 382,7 тис. грн.

Член комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи, нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка у бесіді з «Главкомом» пояснив: до великої війни питання щорічних відпусток обранців регулювалося законом про статус народного депутата та Трудовим кодексом. Кожен із парламентарів мав право на 30 днів оплачуваної відпустки. З початком повномасштабного вторгнення Верховна Рада перейшла на роботу у режимі одного пленарного засідання, яке розпочинається у перший вівторок лютого або вересня (наприклад, у вівторок 3 лютого 2026 року Рада закрила 14 сесію і одразу відкрила 15 сесію – «Главком») і засідання триває безперервно (тобто навіть у літні місяці, у які до війни парламент ішов на канікули, нині Рада де-юре працює – «Главком»).

«З юридичної точки у народного депутата виникло питання щодо відсутності відпустки під час воєнного стану. Його було врегульовано відповідним законом у грудні 2025 року. Проте тут очевидно питання більше моральної і політичної площини, аніж юридичної. Адже компенсацію бюджет виплачуватиме лише після відповідної заяви конкретного народного обранця. Тому «Європейська солідарність» не підтримувала цей законопроєкт», – наголосив політик.

Кароліна Терещенко, «Главком»