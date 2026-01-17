Головна Країна Події в Україні
У Києві відбулося прощання з нардепом Олександром Кабановим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві відбулося прощання з нардепом Олександром Кабановим
Олександр Кабанов помер у віці 52 років
Кабанов був відомий як сценарист студії «Квартал 95»

У Києві попрощалися із народним депутатом України Олександром Кабановим. Як інформує «Главком», світлини із похорону оприлюднив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Він не був політиком гучних заяв, але завжди мав творчий підхід до справ та вмів працювати у команді. Щирі співчуття рідним і близьким. Царство Небесне. Світла пам’ять», – написав Стефанчук.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Кабанов помер у віці 52 років.

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року у Запоріжжі. Вищу освіту Олександр Кабанов здобував у Запорізькому медичному інституті за спеціальністю «Лікар-психотерапевт». Також нардеп закінчив Московську медичну академію імені І. М. Сєченова, де здобув знання за спеціальністю «Психотерапія». 

Олександр Кабанов свого часу працював дитячим психотерапевтом, а також сценаристом студії «Квартал 95». У 2019 році був кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах.

Торік після тривалої хвороби помер народний депутат фракції «Слуга Народу» від Дніпровського району Києва Сергій Швець. Сергій Швець був відомий широкій громадськості як журналіст, який тривалий час працював на телеканалі «1+1». Зокрема, він був спеціальним кореспондентом та ведучим програм, зокрема ТСН, «Сніданок з 1+1» та «ТСН-Варта».

Нагадаємо, що 26 травня 2025 року, на 86-му році життя помер громадсько-політичний діяч, народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич. Юрій Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за «антирадянську агітацію» – за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу. 

депутат смерть Квартал 95 Руслан Стефанчук

