Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії

Економічна «діра» у бюджеті РФ стала більша у 1,6 раза, у порівнянні з 2020 роком

Федеральний бюджет Росії має значний дефіцит протягом останніх чотирьох років. Зокрема, у 2025 році економічна «діра» у бюджеті Росії встановила рекорд, адже витрати перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів. Про це йдеться у статті видання The Moscow Times, яке посилається на дані Мінфіну РФ, передає «Главком».

У 2025 році дефіцит у державному бюджеті Росії став більшим у 1,6 раза, у порівнянні з 2024 роком. Наприклад, ВВП у Росії складав 2,6%, водночас у 2020 році – 3,8% ВВП.

Також бюджет Росії зазнав дефіциту через обвал доходу від продажу нафти у 2025 році. Нафтогазовий дохід РФ обвалився на 24% за рік до 8,39 трлн рублів. А ціна на російську марку нафти Urals впала нижче $40, коли у бюджеті розраховували на $70.

Навіть попри те, що ненафтогазові доходи зросли на 13% рік до року, вони виявилися нижчими за початковий план Мінфіну. Також торік російський уряд збільшив податок на прибуток з 20% до 25%, збільшив мита та акцизи, ввів диференційовану шкалу ПДФО. Разом із цим уряд обіцяв росіянам завдяки цьому поповнити бюджет на 3,6 трлн рублі. Однак дохід зріс лише на 575 млрд рублів – 1,6%. Водночас з урахуванням інфляції він навпаки почав скорочуватися.

Раніше «Главком» писав про те, що попри те що президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що Росія має перевагу у війні проти України, економісти стверджують, що позиції країни слабкіші, ніж будь-коли. Кремль витратив більшу частину грошових резервів і позикових коштів, які сприяли різкому зростанню військових витрат, а попереду чекають ще більші проблеми.

Нагадаємо, що в Росії затвердили федеральний бюджет на 2026 рік. Протягом останніх двох тижнів документ пройшов через обидві палати парламенту, і тепер його підписав президент РФ Володимир Путін. Згідно з документом, наступного року Кремль розраховує зібрати 40,27 трлн рублів (518,9 млрд доларів США) доходів, водночас витрати становитимуть 44,06 трлн рублів (567,8 млрд доларів). Утворений дефіцит становитиме близько 1,6% від загального ВВП країни.