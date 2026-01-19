Головна Країна Події в Україні
Уряд вніс до Ради проєкт Трудового кодексу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд вніс до Ради проєкт Трудового кодексу
Оновлений Трудовий кодекс є одним з ключових кроків для реалізації стратегії зайнятості населення до 2030 року
фото: Юлія Свириденко

Документ має на меті оновити й спростити трудове законодавство

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Трудового кодексу України. Він має модернізувати трудове законодавство та наблизити його до стандартів ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Документ спрямований на дерегуляцію законодавства про працю, оновлення правил індивідуальних і колективних трудових відносин та імплементацію міжнародних стандартів, зокрема директив Європейського союзу та конвенцій Міжнародної організації праці.

Проєкт передбачає запровадження обов’язкового письмового трудового договору, врегулювання різних видів строкових контрактів і визначення ознак трудових відносин. Окремо унормовуються питання підсумованого обліку робочого часу, праці домашніх працівників і статусу осіб, яких направляють на роботу через агентства тимчасового працевлаштування.

Документ пропонує реформувати систему відпусток, зокрема пов’язаних з народженням і вихованням дітей, з урахуванням принципу гендерної рівності, а також удосконалити механізми вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів із використанням медіації та трудового арбітражу.

Окремий блок змін стосується запровадження нової національної системи запобігання виробничим ризикам, заснованої на оцінюванні та управлінні ризиками. Уряд очікує, що це підвищить відповідальність роботодавців за безпечні умови праці, посилить конкуренцію та спростить доступ українських компаній до міжнародних ринків.

Мінекономіки заявило про готовність до фахового обговорення законопроєкту з народними депутатами, бізнесом, соціальними партнерами та експертним середовищем у межах парламентської процедури.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу. Він має дати старт реформі ринку праці. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, над створенням документа Мінекономіки працювало понад два роки – у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів.

До слова, оновлений Трудовий кодекс України має наблизити українське трудове законодавство до європейських норм. Зокрема й збільшити дні відпустки до 28 днів як в ЄС.

