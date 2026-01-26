Одинадцять нардепів IX скликання втратили мандат через смерть: список

Смерті народних депутатів були зафіксовані з 2019 року

За час роботи Верховної Ради IX скликання 11 народних депутатів достроково втратили мандат у зв’язку зі смертю. Останнім таким випадком стала загибель нардепа від «Слуги народу» Ореста Саламахи у ДТП на Львівщині, повідомляє «Главком».

У селі Сокільники на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха.

Нардеп керував квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу та на швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом. Після аварії політика намагалися реанімувати та терміново доправили до лікарні, однак згодом стало відомо, що о 20:00 він помер.

Також у січні 2026 року помер народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Кабанов. Йому було 52 роки.

Раніше в період роботи парламенту трагічно загинув і колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій. Його було вбито у Львові.

У 2020 році загинув нардеп Валерій Давиденко. Тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що основною версією слідства щодо його смерті є самогубство.

У жовтні 2021 року помер народний депутат від «Слуги народу» Антон Поляков. За даними прокуратури Києва, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності та ішемічної хвороби серця.

У серпні 2022 року був убитий народний депутат Олексій Ковальов – проросійський політик та колаборант. Він загинув від вогнепального поранення у власному будинку в Голій Пристані, разом із ним загинула його співмешканка.

У вересні 2023 року за нез’ясованих обставин помер народний депутат Андрій Іванчук – голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

У жовтні 2024 року помер народний депутат від партії «Голос» Олег Макаров. Йому було 59 років.

У 2025 році у Верховній Раді повідомили про передчасну смерть народного депутата Володимира Мороза з фракції «Відновлення України». Йому було 57 років.

28 травня 2025 року від онкологічного захворювання помер народний депутат від «Слуги народу», журналіст Сергій Швець. Йому було 48 років.

24 липня 2025 року в автокатастрофі поблизу села Бабухів на Івано-Франківщині загинув народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин.

Нагадаємо, Орест Саламаха був народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу», обраним у 2019 році по округу №121 на Львівщині. Працював у Комітеті з питань бюджету та очолював підкомітет з місцевих бюджетів. До політики займався бізнесом у сфері будівництва.