Головна Країна Політика
search button user button menu button

Земельні махінації на 30 млн грн: СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Земельні махінації на 30 млн грн: СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку
На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру
фото з відкритих джерел

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України та НАБУ задокументували нові факти корупційної діяльності чинного народного депутата. Політика, якого раніше вже викривали на хабарі, тепер підозрюють в організації масштабної схеми привласнення майна Національної академії аграрних наук (НААН). Сума збитків державі оцінюється у понад 30 млн грн. Про це повідомляє СБУ. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, мова про Анатолія Гунька.

За версією слідства, нардеп створив організовану групу, яка роками незаконно збагачувалася на державних сільгоспугіддях.

Як зазначають правоохоронці, протягом 2021–2023 років фігуранти використовували підконтрольні державні землі для вирощування агропродукції, яка згодом продавалася «повз касу». Слідство задокументувало нелегальний збут понад 2,5 тисячі тонн зернових.

Щоб приховати злочин, у документах свідомо занижували реальну кількість зібраного врожаю, а «надлишки» продавали оптом через мережу афілійованих компаній.

Для реалізації оборудки нардеп залучив чотирьох спільників, серед яких депутат Київської обласної ради, двоє керівників державних підприємств структури НААН та довірена особа нардепа.

Це не перший гучний епізод за участю парламентаря. У серпні 2023 року СБУ та НАБУ затримали Гунька під час отримання $85 тисяч хабаря. За ці кошти він обіцяв бізнесмену забезпечити передачу в користування земельних ділянок тієї ж Академії аграрних наук. Справа за цим епізодом уже перебуває на розгляді в суді.

На підставі нових доказів нардепу та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна організованою групою в особливо великих розмірах).

На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 25 березня 2025 року визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права бути обраним до органів публічної влади й обіймати посади державної служби на три роки.

Читайте також:

Теги: підозра НАБУ СБУ Анатолій Гунько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Єрмак втратив владну посаду наприкінці осені 2025 року
Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи) Ексклюзив
25 сiчня, 13:30
Корогодський заявив, що вдома з родиною спілкується виключно російською
Активістка подала звернення до СБУ на Гаріка Корогодського – деталі мовного скандалу
6 сiчня, 09:01
Російського військовополоненого Сергія Тужилова засудили до довічного
До довічного увʼязнення засуджено окупанта за страту українських військовополонених (відео)
13 сiчня, 14:34
Тимошенко розповідала, що депутат Копитін «напрошувався» до неї на низку зустрічей
Нардеп, який здав Тимошенко НАБУ, знайшовся на виставі «Аліса в країні чудес» (фото)
21 сiчня, 15:55
СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо
СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо
27 сiчня, 13:41
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна
СБУ та Нацполіція заблокували ще вісім «ухилянтських схем»
2 лютого, 15:07
Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу
Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ
22 сiчня, 10:29
Юлія Тимошенко
Тимошенко повідомила суд про результати незалежної експертизи аудіозапису НАБУ
26 сiчня, 17:25
Поклад доповів Зеленському
Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії російським операціям
29 сiчня, 20:20

Політика

Земельні махінації на 30 млн грн: СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку
Земельні махінації на 30 млн грн: СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку
Київський Безпековий Форум проведе спеціальну сесію за участю генерала Петреуса та дипломатів
Київський Безпековий Форум проведе спеціальну сесію за участю генерала Петреуса та дипломатів
Мер Харкова Терехов спрогнозував своє політичне майбутнє
Мер Харкова Терехов спрогнозував своє політичне майбутнє
Мер Харкова відповів, чи буде, як Кличко, закликати жителів залишати місто
Мер Харкова відповів, чи буде, як Кличко, закликати жителів залишати місто
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя
Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя

Новини

Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua