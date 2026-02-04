Земельні махінації на 30 млн грн: СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку

На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру

Служба безпеки України та НАБУ задокументували нові факти корупційної діяльності чинного народного депутата. Політика, якого раніше вже викривали на хабарі, тепер підозрюють в організації масштабної схеми привласнення майна Національної академії аграрних наук (НААН). Сума збитків державі оцінюється у понад 30 млн грн. Про це повідомляє СБУ. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, мова про Анатолія Гунька.

За версією слідства, нардеп створив організовану групу, яка роками незаконно збагачувалася на державних сільгоспугіддях.

Як зазначають правоохоронці, протягом 2021–2023 років фігуранти використовували підконтрольні державні землі для вирощування агропродукції, яка згодом продавалася «повз касу». Слідство задокументувало нелегальний збут понад 2,5 тисячі тонн зернових.

Щоб приховати злочин, у документах свідомо занижували реальну кількість зібраного врожаю, а «надлишки» продавали оптом через мережу афілійованих компаній.

Для реалізації оборудки нардеп залучив чотирьох спільників, серед яких депутат Київської обласної ради, двоє керівників державних підприємств структури НААН та довірена особа нардепа.

Це не перший гучний епізод за участю парламентаря. У серпні 2023 року СБУ та НАБУ затримали Гунька під час отримання $85 тисяч хабаря. За ці кошти він обіцяв бізнесмену забезпечити передачу в користування земельних ділянок тієї ж Академії аграрних наук. Справа за цим епізодом уже перебуває на розгляді в суді.

На підставі нових доказів нардепу та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна організованою групою в особливо великих розмірах).

На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 25 березня 2025 року визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права бути обраним до органів публічної влади й обіймати посади державної служби на три роки.