Тимошенко повідомила про обшуки у нардепа Власенка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Очільниця «Батьківщини» звинуватила НАБУ в дискредитації
скриншот з відео телеканалу «Рада»

Парламентарка стверджує, що під час обшуків в офісі політсили антикорупційні органи вилучили флешки Сергія Власенка

Очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ парламентарки в Раді.

Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Тимошенко стверджує, що детективи «заблокували працівників офісу та забрали телефони, нічого не пояснюючи». Вона також стверджує, що детективи провели обшук у депутата Сергія Власенка, який за її словами перебуває наразі в ПАРЄ, «перевернувши там весь кабінет».

«Забрали у нього всі флешки, все що там тільки було, просто згребли. Там по Власенку взагалі нічого не було, навіть виписки з Єдиного реєстру», – каже вона.

Лідерка «Батьківщини» заявляє, що антикорупційні органи збираються дискредитувати її. Вона звинуватила слідство «в агресії проти неї та Власенка».

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

