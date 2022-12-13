Україна отримала від Канади генераторні освітлювальні вежі (фото)
До Нового року Канада обіцяє передати 50 таких установок
Канада передала Україні генераторні освітлювальні вежі, призначені для проведення ремонтних робіт на енергетичних об’єктах у нічний час. Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
Зазначається, що 15 таких веж, кожна з яких заввишки вісім метрів, вже прибули в Україну.
«Всього наші друзі та партнери до Нового року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати вдень і вночі», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Канада почала навчати українських саперів у Польщі.
Нагадаємо, що в Україні всі електростанції ДТЕК, окрім атомних, зазнали обстрілів рашистів. Збитки сягають мільярдів, на відновлення енергосистеми до рівня, який був до війни, потрібні роки.
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