Україна отримала від Канади генераторні освітлювальні вежі (фото)

15 веж, кожна з яких заввишки вісім метрів, вже прибули в Україну

До Нового року Канада обіцяє передати 50 таких установок

Канада передала Україні генераторні освітлювальні вежі, призначені для проведення ремонтних робіт на енергетичних об’єктах у нічний час. Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

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Зазначається, що 15 таких веж, кожна з яких заввишки вісім метрів, вже прибули в Україну.

«Всього наші друзі та партнери до Нового року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати вдень і вночі», – йдеться в повідомленні.

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Пересувна освітлювальна вежа стає незамінним рішенням, коли виникає потреба у проведенні різних робіт у темний час доби. Використання мобільної освітлювальної вежі дозволяє проводити комплекс робіт так само ефективно, як і вдень. Витратна частина при цьому мінімальна.

Раніше повідомлялося, що Канада почала навчати українських саперів у Польщі.

Нагадаємо, що в Україні всі електростанції ДТЕК, окрім атомних, зазнали обстрілів рашистів. Збитки сягають мільярдів, на відновлення енергосистеми до рівня, який був до війни, потрібні роки.